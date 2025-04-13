9mm 圖標

9mm 價格 (9MM)

USD

9mm (9MM) 實時價格圖表

$0.02550722
$0.02550722$0.02550722
+66.60%(1D)

今天 9mm (9MM) 的價格

今天 9mm (9MM) 的實時價格爲 0.02544739 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。9MM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
9mm 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- 9mm 當天價格變化爲 +65.73%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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9mm (9MM) 價格表現 USD

今天內，9mm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01009226
在過去30天內，9mm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011655718
在過去60天內，9mm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，9mm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.01009226+65.73%
30天$ -0.0011655718-4.58%
60天$ 0--
90天$ 0--

9mm (9MM) 價格分析

9mm 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00984693
$ 0.00984693$ 0.00984693

$ 0.0268028
$ 0.0268028$ 0.0268028

$ 0.0416154
$ 0.0416154$ 0.0416154

-4.38%

+65.73%

+100.44%

9mm (9MM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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什麼是9mm (9MM)

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9mm (9MM) 資源

官網

大家還在問：關於 9mm (9MM) 的其他問題

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9MM 兌換爲當地貨幣

1 9MM 兌換 VND
652.49652699
1 9MM 兌換 AUD
A$0.0404613501
1 9MM 兌換 GBP
0.0193400164
1 9MM 兌換 EUR
0.0223937032
1 9MM 兌換 USD
$0.02544739
1 9MM 兌換 MYR
RM0.1124774638
1 9MM 兌換 TRY
0.9649650288
1 9MM 兌換 JPY
¥3.6519549389
1 9MM 兌換 RUB
2.1167139002
1 9MM 兌換 INR
2.1874576444
1 9MM 兌換 IDR
Rp424.1229970174
1 9MM 兌換 KRW
36.1467451255
1 9MM 兌換 PHP
1.4550817602
1 9MM 兌換 EGP
￡E.1.3049421592
1 9MM 兌換 BRL
R$0.1491217054
1 9MM 兌換 CAD
C$0.0351173982
1 9MM 兌換 BDT
3.0854960375
1 9MM 兌換 NGN
40.4567695698
1 9MM 兌換 UAH
1.0512316809
1 9MM 兌換 VES
Bs1.80676469
1 9MM 兌換 PKR
Rs7.1199252481
1 9MM 兌換 KZT
13.1237279708
1 9MM 兌換 THB
฿0.8517241433
1 9MM 兌換 TWD
NT$0.8237320143
1 9MM 兌換 AED
د.إ0.0933919213
1 9MM 兌換 CHF
Fr0.0206123859
1 9MM 兌換 HKD
HK$0.1972172725
1 9MM 兌換 MAD
.د.م0.2361517792
1 9MM 兌換 MXN
$0.516582017