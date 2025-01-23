99Starz 圖標

99Starz 價格 (STZ)

USD

99Starz (STZ) 實時價格圖表

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0.00%(1D)

今天 99Starz (STZ) 的價格

今天 99Starz (STZ) 的實時價格爲 0.01151698 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
99Starz 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 121.21 USD
- 99Starz 當天價格變化爲 +0.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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99Starz (STZ) 價格表現 USD

今天內，99Starz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，99Starz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0025818247
在過去60天內，99Starz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000192195
在過去90天內，99Starz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000421185516684516

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.06%
30天$ +0.0025818247+22.42%
60天$ +0.0000192195+0.17%
90天$ +0.000421185516684516+3.80%

99Starz (STZ) 價格分析

99Starz 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 0.01152287$ 0.01152287

$ 0.977213
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+0.10%

+0.06%

-19.45%

99Starz (STZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是99Starz (STZ)

99Starz is bringing the play-to-earn game model to millions of gamers through NFT renting and guild formations.

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99Starz (STZ) 資源

官網

大家還在問：關於 99Starz (STZ) 的其他問題

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STZ 兌換爲當地貨幣

1 STZ 兌換 AUD
A$0.0183119982
1 STZ 兌換 GBP
0.0093287538
1 STZ 兌換 EUR
0.0110563008
1 STZ 兌換 USD
$0.01151698
1 STZ 兌換 MYR
RM0.0511353912
1 STZ 兌換 TRY
0.410580337
1 STZ 兌換 JPY
¥1.8022922002
1 STZ 兌換 RUB
1.143060265
1 STZ 兌換 INR
0.9959884304
1 STZ 兌換 IDR
Rp188.8029206112
1 STZ 兌換 PHP
0.6751253676
1 STZ 兌換 EGP
￡E.0.5794192638
1 STZ 兌換 BRL
R$0.0684108612
1 STZ 兌換 CAD
C$0.0164692814
1 STZ 兌換 BDT
1.4046108808
1 STZ 兌換 NGN
17.9391935574
1 STZ 兌換 UAH
0.48371316
1 STZ 兌換 VES
Bs0.6334339
1 STZ 兌換 PKR
Rs3.2107036844
1 STZ 兌換 KZT
6.001498278
1 STZ 兌換 THB
฿0.3908863012
1 STZ 兌換 TWD
NT$0.3772962648
1 STZ 兌換 CHF
Fr0.010365282
1 STZ 兌換 HKD
HK$0.0896021044
1 STZ 兌換 MAD
.د.م0.1149394604