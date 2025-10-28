888Coin（發發發）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001015 $ 0.00001015 $ 0.00001015 24H最低價 $ 0.00001057 $ 0.00001057 $ 0.00001057 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001015$ 0.00001015 $ 0.00001015 24H最高價 $ 0.00001057$ 0.00001057 $ 0.00001057 歷史最高 $ 0.00032946$ 0.00032946 $ 0.00032946 最低價 $ 0.00000917$ 0.00000917 $ 0.00000917 漲跌幅（1H） 0.00% 漲跌幅（1D） +1.09% 漲跌幅（7D） +8.51% 漲跌幅（7D） +8.51%

888Coin（發發發）目前實時價格為 $0.00001032。過去 24 小時內，發發發 的交易價格在 $ 0.00001015 至 $ 0.00001057 之間波動，市場活躍度顯著。發發發 的歷史最高價為 $ 0.00032946，歷史最低價為 $ 0.00000917。

從短期表現來看，發發發 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 +1.09%，過去 7 天內累計變動為 +8.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

888Coin（發發發）市場資訊

市值 $ 9.13K$ 9.13K $ 9.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.13K$ 9.13K $ 9.13K 流通量 884.73M 884.73M 884.73M 總供應量 884,730,254.94 884,730,254.94 884,730,254.94

888Coin 的目前市值為 $ 9.13K, 它過去 24 小時的交易量為 --。發發發 的流通量為 884.73M，總供應量是 884730254.94，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.13K。