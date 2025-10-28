888Coin 目前實時價格為 0.00001032 USD。跟蹤 發發發 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 發發發 價格趨勢。888Coin 目前實時價格為 0.00001032 USD。跟蹤 發發發 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 發發發 價格趨勢。

更多關於 發發發

發發發 價格資訊

發發發 幣種官網

發發發 代幣經濟

發發發 價格預測

888Coin 圖標

888Coin 價格 (發發發)

未上架

1 發發發 兌換為 USD 的實時價格：

--
----
+1.00%1D
mexc
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。探索 MEXC 現貨查看已上線幣種！
USD
888Coin (發發發) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:22:19 (UTC+8)

888Coin（發發發）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00001015
$ 0.00001015$ 0.00001015
24H最低價
$ 0.00001057
$ 0.00001057$ 0.00001057
24H最高價

$ 0.00001015
$ 0.00001015$ 0.00001015

$ 0.00001057
$ 0.00001057$ 0.00001057

$ 0.00032946
$ 0.00032946$ 0.00032946

$ 0.00000917
$ 0.00000917$ 0.00000917

0.00%

+1.09%

+8.51%

+8.51%

888Coin（發發發）目前實時價格為 $0.00001032。過去 24 小時內，發發發 的交易價格在 $ 0.00001015$ 0.00001057 之間波動，市場活躍度顯著。發發發 的歷史最高價為 $ 0.00032946，歷史最低價為 $ 0.00000917

從短期表現來看，發發發 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 +1.09%，過去 7 天內累計變動為 +8.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

888Coin（發發發）市場資訊

$ 9.13K
$ 9.13K$ 9.13K

--
----

$ 9.13K
$ 9.13K$ 9.13K

884.73M
884.73M 884.73M

884,730,254.94
884,730,254.94 884,730,254.94

888Coin 的目前市值為 $ 9.13K, 它過去 24 小時的交易量為 --。發發發 的流通量為 884.73M，總供應量是 884730254.94，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.13K

888Coin（發發發）價格歷史 USD

今天內，888Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，888Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0000007968
在過去60天內，888Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0000020310
在過去90天內，888Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.000004115228922559613

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+1.09%
30天$ -0.0000007968-7.72%
60天$ -0.0000020310-19.68%
90天$ -0.000004115228922559613-28.50%

什麼是888Coin (發發發)

Repeating a number amplifies its symbolic meaning. 8 = wealth 88 = double wealth 888 (發發發) = ultimate or overflowing fortune

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

888Coin (發發發) 資源

官網

888Coin 價格預測 (USD)

888Coin（發發發）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 888Coin（發發發）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 888Coin 的長期和短期價格預測。

現在就查看 888Coin 價格預測

發發發 兌換為當地貨幣

888Coin（發發發）代幣經濟

了解 888Coin（發發發）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 發發發 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 888Coin (發發發) 的其他問題

888Coin（發發發）今日價格是多少？
發發發 實時價格為 0.00001032 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 發發發 兌 USD 的價格是多少？
目前 發發發 兌 USD 的價格為 $ 0.00001032。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
888Coin 的市值是多少？
發發發 的市值為 $ 9.13K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
發發發 的流通供應量是多少？
發發發 的流通供應量為 884.73M USD
發發發 的歷史最高價（ATH）是多少？
發發發 的歷史最高價是 0.00032946 USD
發發發 的歷史最低價（ATL）是多少？
發發發 的歷史最低價是 0.00000917 USD
發發發 的交易量是多少？
發發發 的 24 小時實時交易量為 -- USD
發發發 今年會漲嗎？
發發發 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 發發發 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:22:19 (UTC+8)

888Coin（發發發）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-27 16:29:31行業動態
ZEC 流通市場總值接近 60 億美元，達到新的歷史高點
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

