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8 Ball 目前實時價格為 0.648295 USD。SN125 市值為 1,935,609 USD。追蹤台灣的 SN125 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！8 Ball 目前實時價格為 0.648295 USD。SN125 市值為 1,935,609 USD。追蹤台灣的 SN125 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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8 Ball 價格 (SN125)

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1 SN125 兌換為 USD 的實時價格：

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$0.638849$0.638849
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mexc
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USD
8 Ball (SN125) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:19:53 (UTC+8)

8 Ball 今日價格

8 Ball (SN125) 今日實時價格為 $ 0.648295，過去 24 小時內變化了 0.84%。目前 SN125 兌 USD 的匯率為 $ 0.648295 每 SN125。

8 Ball 目前市值在 $ 1,935,609 排名第 #-，流通供應量為 2.96M SN125。過去 24 小時內，SN125 的交易價格在 $ 0.645796（低點）和 $ 0.672578（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.62，而歷史最低價為 $ 0.00913542

短期表現方面，SN125 在過去一小時內波動了 -0.55%，過去7 天內波動了 +0.27%。過去一天，總交易量達到 $ 6.56K

8 Ball（SN125）市場資訊

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

$ 6.56K
$ 6.56K$ 6.56K

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

2.96M
2.96M 2.96M

2,964,255.348507168
2,964,255.348507168 2,964,255.348507168

8 Ball 的目前市值為 $ 1.94M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.56K。SN125 的流通量為 2.96M，總供應量是 2964255.348507168，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.94M

8 Ball 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
$ 0.645796
$ 0.645796$ 0.645796
24H最低價
$ 0.672578
$ 0.672578$ 0.672578
24H最高價

$ 0.645796
$ 0.645796$ 0.645796

$ 0.672578
$ 0.672578$ 0.672578

$ 3.62
$ 3.62$ 3.62

$ 0.00913542
$ 0.00913542$ 0.00913542

-0.55%

-0.84%

+0.27%

+0.27%

8 Ball（SN125）價格歷史 USD

今天內，8 Ball 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.005522233775147045
在過去30天內，8 Ball 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0698350505
在過去60天內，8 Ball 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +22.0361028333
在過去90天內，8 Ball 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0000062495280691

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.005522233775147045-0.84%
30天$ -0.0698350505-10.77%
60天$ +22.0361028333+3,399.09%
90天$ +0.0000062495280691+0.00%

8 Ball 的價格預測

8 Ball（SN125）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，SN125 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
8 Ball (SN125) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，8 Ball 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 8 Ball 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 8 Ball 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 SN125 2026–2027 年價格的預測。

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關於 8 Ball

8 Ball 的當前市場價格是多少？

8 Ball 的估值為 NT$20.35252956447925200000，過去 24 小時內變動了 -0.84%。這反映了全球加密貨幣市場上最新供需狀況。

SN125 有多少獨特持有者？

區塊鏈上有 -- 個持有者，這體現了 SN125 的分佈情況與社群採用程度。持有者數量持續增加，通常被視為網絡參與度增強或長期興趣提升的信號。

8 Ball 在其原生區塊鏈上的活躍程度如何？

作為 -- 上的代幣，其活躍程度受錢包互動、網路手續費、抵押行為及智能合約使用情況影響。活躍度升高可能與更高的交易量或新興生態系統發展相關。

SN125 的總流通供應量是多少？

目前流通供應量為 2964255.348507168，這直接影響代幣的稀缺性與估值。供應量變化可能由發行、銷毀或解鎖時間表所導致。

8 Ball 的 24 小時交易量是多少？

8 Ball 在過去一天內產生了 NT$-- 的交易量，這顯示了該資產的交易活躍程度及其流動性深度。

SN125 相較於 Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets 競品表現如何？

與 Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets 分類中的其他資產相比，SN125 的勢頭受到市場情緒、投資者採用情況以及與 -- 相關的區塊鏈指標影響。

人們還問：關於8 Ball的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:19:53 (UTC+8)

8 Ball（SN125）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
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昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
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02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
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