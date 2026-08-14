8 Ball 今日價格

8 Ball (SN125) 今日實時價格為 $ 0.648295，過去 24 小時內變化了 0.84%。目前 SN125 兌 USD 的匯率為 $ 0.648295 每 SN125。

8 Ball 目前市值在 $ 1,935,609 排名第 #-，流通供應量為 2.96M SN125。過去 24 小時內，SN125 的交易價格在 $ 0.645796（低點）和 $ 0.672578（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.62，而歷史最低價為 $ 0.00913542。

短期表現方面，SN125 在過去一小時內波動了 -0.55%，過去7 天內波動了 +0.27%。過去一天，總交易量達到 $ 6.56K。

8 Ball（SN125）市場資訊

市值 $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M 成交量（24H） $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K 完全稀釋市值 $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M 流通量 2.96M 2.96M 2.96M 總供應量 2,964,255.348507168 2,964,255.348507168 2,964,255.348507168

8 Ball 的目前市值為 $ 1.94M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.56K。SN125 的流通量為 2.96M，總供應量是 2964255.348507168，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.94M。