6Chicken9 今日價格

6Chicken9 (POP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.31%。目前 POP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 POP。

6Chicken9 目前市值在 $ 11,895.44 排名第 #-，流通供應量為 974.06M POP。過去 24 小時內，POP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，POP 在過去一小時內波動了 +3.27%，過去7 天內波動了 -36.10%。過去一天，總交易量達到 --。

6Chicken9（POP）市場資訊

市值 $ 11.90K$ 11.90K $ 11.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.90K$ 11.90K $ 11.90K 流通量 974.06M 974.06M 974.06M 總供應量 974,061,997.503135 974,061,997.503135 974,061,997.503135

6Chicken9 的目前市值為 $ 11.90K, 它過去 24 小時的交易量為 --。POP 的流通量為 974.06M，總供應量是 974061997.503135，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.90K。