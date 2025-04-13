666 價格 (666)
今天 666 (666) 的實時價格爲 0.116498 USD。目前其市值爲 $ 1.16M USD。666 兌換 USD 的價格爲實時更新。
666 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- 666 當天價格變化爲 +4.23%
- 其循環供應量爲 10.00M USD
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今天內，666 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00472924。
在過去30天內，666 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，666 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，666 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00472924
|+4.23%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
666 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+3.13%
+4.23%
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The 666 XRP Meme Coin project blends community-driven fun with real-world rewards on the XRP Ledger. It aims to empower holders by offering value through engagement, monthly giveaways to those in need, and fostering a culture of compassion and generosity. It trades on platforms like XMagnetic, XPMarket, and First Ledger, and operates on a trustline system. The project is led by a pseudonymous founder, "Lucifer," emphasizing bold ideas and community impact.
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|1 666 兌換 VND
₫2,987.125218
|1 666 兌換 AUD
A$0.18523182
|1 666 兌換 GBP
￡0.08853848
|1 666 兌換 EUR
€0.10251824
|1 666 兌換 USD
$0.116498
|1 666 兌換 MYR
RM0.51492116
|1 666 兌換 TRY
₺4.41760416
|1 666 兌換 JPY
¥16.71862798
|1 666 兌換 RUB
₽9.69030364
|1 666 兌換 INR
₹10.01416808
|1 666 兌換 IDR
Rp1,941.63255668
|1 666 兌換 KRW
₩165.4795841
|1 666 兌換 PHP
₱6.66135564
|1 666 兌換 EGP
￡E.5.97401744
|1 666 兌換 BRL
R$0.68267828
|1 666 兌換 CAD
C$0.16076724
|1 666 兌換 BDT
৳14.1253825
|1 666 兌換 NGN
₦185.21085036
|1 666 兌換 UAH
₴4.81253238
|1 666 兌換 VES
Bs8.271358
|1 666 兌換 PKR
Rs32.59497542
|1 666 兌換 KZT
₸60.08034856
|1 666 兌換 THB
฿3.89918806
|1 666 兌換 TWD
NT$3.77104026
|1 666 兌換 AED
د.إ0.42754766
|1 666 兌換 CHF
Fr0.09436338
|1 666 兌換 HKD
HK$0.9028595
|1 666 兌換 MAD
.د.م1.08110144
|1 666 兌換 MXN
$2.3649094