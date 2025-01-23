5mc 圖標

5mc 價格 (5MC)

USD

5mc (5MC) 實時價格圖表

$0.00187463
$0.00187463$0.00187463
+10.30%(1D)

今天 5mc (5MC) 的價格

今天 5mc (5MC) 的實時價格爲 0.00187463 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。5MC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
5mc 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 23.63K USD
- 5mc 當天價格變化爲 +10.32%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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5mc (5MC) 價格表現 USD

今天內，5mc 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00017529
在過去30天內，5mc 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011667329
在過去60天內，5mc 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0018395333
在過去90天內，5mc 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.58917848741462

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00017529+10.32%
30天$ -0.0011667329-62.23%
60天$ -0.0018395333-98.12%
90天$ -2.58917848741462-99.92%

5mc (5MC) 價格分析

5mc 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00164644
$ 0.00164644$ 0.00164644

$ 0.00195427
$ 0.00195427$ 0.00195427

$ 54.17
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-1.11%

+10.32%

+12.71%

5mc (5MC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 23.63K
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什麼是5mc (5MC)

utility

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5mc (5MC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 5mc (5MC) 的其他問題

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5MC 兌換爲當地貨幣

1 5MC 兌換 AUD
A$0.0029806617
1 5MC 兌換 GBP
0.0015184503
1 5MC 兌換 EUR
0.0017996448
1 5MC 兌換 USD
$0.00187463
1 5MC 兌換 MYR
RM0.0083233572
1 5MC 兌換 TRY
0.0668305595
1 5MC 兌換 JPY
¥0.2933608487
1 5MC 兌換 RUB
0.1860570275
1 5MC 兌換 INR
0.1621180024
1 5MC 兌換 IDR
Rp30.7316344272
1 5MC 兌換 PHP
0.1098908106
1 5MC 兌換 EGP
￡E.0.0943126353
1 5MC 兌換 BRL
R$0.0111353022
1 5MC 兌換 CAD
C$0.0026807209
1 5MC 兌換 BDT
0.2286298748
1 5MC 兌換 NGN
2.9199799269
1 5MC 兌換 UAH
0.07873446
1 5MC 兌換 VES
Bs0.10310465
1 5MC 兌換 PKR
Rs0.5226093514
1 5MC 兌換 KZT
0.976869693
1 5MC 兌換 THB
฿0.0636249422
1 5MC 兌換 TWD
NT$0.0614128788
1 5MC 兌換 CHF
Fr0.001687167
1 5MC 兌換 HKD
HK$0.0145846214
1 5MC 兌換 MAD
.د.م0.0187088074