5ire 今日價格

5ire (5IRE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 5IRE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 5IRE。

5ire 目前市值在 $ 45,635 排名第 #-，流通供應量為 641.07M 5IRE。過去 24 小時內，5IRE 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.467009，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，5IRE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +6.58%。過去一天，總交易量達到 --。

5ire（5IRE）市場資訊

市值 $ 45.64K$ 45.64K $ 45.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 51.57K$ 51.57K $ 51.57K 流通量 641.07M 641.07M 641.07M 總供應量 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

5ire 的目前市值為 $ 45.64K, 它過去 24 小時的交易量為 --。5IRE 的流通量為 641.07M，總供應量是 1500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 51.57K。