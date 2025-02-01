589 圖標

589 價格 (589)

USD

589 (589) 實時價格圖表

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-11.30%(1D)

今天 589 (589) 的價格

今天 589 (589) 的實時價格爲 0.00035915 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。589 兌換 USD 的價格爲實時更新。
589 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 229.19K USD
- 589 當天價格變化爲 -11.34%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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589 (589) 價格表現 USD

今天內，589 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，589 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，589 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，589 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-11.34%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

589 (589) 價格分析

589 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 0.00044567
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+2.12%

-11.34%

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589 (589) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 229.19K
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什麼是589 (589)

The project at 589onxrpl.com centers around the $589 token, a community-driven cryptocurrency on the XRP Ledger (XRPL). This token draws inspiration from a notable prediction within the XRP community that XRP's value would reach $589, symbolizing optimism and ambition in the crypto space. Following initial mismanagement by its original developers, the community initiated a Community Takeover (CTO) to revitalize and steer the project transparently. Now, decisions are collectively made by token holders, emphasizing the strength of a united community. The project boasts significant trading volumes on platforms like First Ledger and a growing base of holders, aiming to transform the meme into a meaningful movement

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589 (589) 資源

白皮書
官網

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589 兌換爲當地貨幣

1 589 兌換 AUD
A$0.00057464
1 589 兌換 GBP
0.00028732
1 589 兌換 EUR
0.000344784
1 589 兌換 USD
$0.00035915
1 589 兌換 MYR
RM0.0015982175
1 589 兌換 TRY
0.012821655
1 589 兌換 JPY
¥0.05574008
1 589 兌換 RUB
0.0354014155
1 589 兌換 INR
0.031138305
1 589 兌換 IDR
Rp5.887703976
1 589 兌換 PHP
0.020981543
1 589 兌換 EGP
￡E.0.018036513
1 589 兌換 BRL
R$0.002097436
1 589 兌換 CAD
C$0.0005207675
1 589 兌換 BDT
0.0437767935
1 589 兌換 NGN
0.5550986485
1 589 兌換 UAH
0.014969372
1 589 兌換 VES
Bs0.0208307
1 589 兌換 PKR
Rs0.100152569
1 589 兌換 KZT
0.185989419
1 589 兌換 THB
฿0.0121356785
1 589 兌換 TWD
NT$0.011830401
1 589 兌換 CHF
Fr0.0003268265
1 589 兌換 HKD
HK$0.0027977785
1 589 兌換 MAD
.د.م0.0036022745