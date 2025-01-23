4TB Coin 圖標

4TB Coin 價格 (4TB)

USD

4TB Coin (4TB) 實時價格圖表

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今天 4TB Coin (4TB) 的價格

今天 4TB Coin (4TB) 的實時價格爲 0.00050972 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。4TB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
4TB Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 191.92 USD
- 4TB Coin 當天價格變化爲 -0.04%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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4TB Coin (4TB) 價格表現 USD

今天內，4TB Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，4TB Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000369946
在過去60天內，4TB Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000091257
在過去90天內，4TB Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000099364395375953

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.04%
30天$ -0.0000369946-7.25%
60天$ +0.0000091257+1.79%
90天$ +0.0000099364395375953+1.99%

4TB Coin (4TB) 價格分析

4TB Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00050928
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$ 0.002002
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-0.15%

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-13.61%

4TB Coin (4TB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 191.92
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什麼是4TB Coin (4TB)

4TBank is a fully digital, innovative bank focused on the future of the financial system, which brings together the most modern and secure banking features in a single mobile application, providing full and real integration with crypto assets. With the help of the leading financial technology of the moment, 4TBank offers a complete and easy-to-use digital system so that customers can make their financial transactions with total security, transparency and guarantee.

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4TB Coin (4TB) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 4TB Coin (4TB) 的其他問題

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4TB 兌換爲當地貨幣

1 4TB 兌換 AUD
A$0.0008104548
1 4TB 兌換 GBP
0.0004128732
1 4TB 兌換 EUR
0.0004893312
1 4TB 兌換 USD
$0.00050972
1 4TB 兌換 MYR
RM0.0022631568
1 4TB 兌換 TRY
0.018171518
1 4TB 兌換 JPY
¥0.0797660828
1 4TB 兌換 RUB
0.05058971
1 4TB 兌換 INR
0.0440805856
1 4TB 兌換 IDR
Rp8.3560642368
1 4TB 兌換 PHP
0.0298797864
1 4TB 兌換 EGP
￡E.0.0256440132
1 4TB 兌換 BRL
R$0.0030277368
1 4TB 兌換 CAD
C$0.0007288996
1 4TB 兌換 BDT
0.0621654512
1 4TB 兌換 NGN
0.7939551636
1 4TB 兌換 UAH
0.02140824
1 4TB 兌換 VES
Bs0.0280346
1 4TB 兌換 PKR
Rs0.1420997416
1 4TB 兌換 KZT
0.265615092
1 4TB 兌換 THB
฿0.0172998968
1 4TB 兌換 TWD
NT$0.0166984272
1 4TB 兌換 CHF
Fr0.000458748
1 4TB 兌換 HKD
HK$0.0039656216
1 4TB 兌換 MAD
.د.م0.0050870056