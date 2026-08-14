4EVERLAND 今日價格

4EVERLAND (4EVER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.59%。目前 4EVER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 4EVER。

4EVERLAND 目前市值在 $ 438,349 排名第 #-，流通供應量為 3.42B 4EVER。過去 24 小時內，4EVER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00671057，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，4EVER 在過去一小時內波動了 +0.71%，過去7 天內波動了 -9.92%。過去一天，總交易量達到 $ 61.98K。

4EVERLAND（4EVER）市場資訊

市值 $ 438.35K$ 438.35K $ 438.35K 成交量（24H） $ 61.98K$ 61.98K $ 61.98K 完全稀釋市值 $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M 流通量 3.42B 3.42B 3.42B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

4EVERLAND 的目前市值為 $ 438.35K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 61.98K。4EVER 的流通量為 3.42B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.28M。