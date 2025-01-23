4 Next Unicorn 圖標

4 Next Unicorn 價格 (NXTU)

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4 Next Unicorn (NXTU) 實時價格圖表

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今天 4 Next Unicorn (NXTU) 的價格

今天 4 Next Unicorn (NXTU) 的實時價格爲 0.00096984 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。NXTU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
4 Next Unicorn 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.04 USD
- 4 Next Unicorn 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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4 Next Unicorn (NXTU) 價格表現 USD

今天內，4 Next Unicorn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，4 Next Unicorn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000883170
在過去60天內，4 Next Unicorn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000740145
在過去90天內，4 Next Unicorn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000300778808009597

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0000883170+9.11%
60天$ +0.0000740145+7.63%
90天$ +0.0000300778808009597+3.20%

4 Next Unicorn (NXTU) 價格分析

4 Next Unicorn 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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4 Next Unicorn (NXTU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是4 Next Unicorn (NXTU)

4 Next Unicorn (NXTU) is a transactional token created on Binance smartchain and it is Serves As A Bridge Between Entrepreneurs And Investors, Supporting Innovation And Providing Investment Opportunities. It Creates A Fair Ecosystem With Features Like Democratic Voting And Revenue Sharing. By Offering Team Support To Entrepreneurs, It Enables Brand Identity Formation And Growth Opportunities.

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4 Next Unicorn (NXTU) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 4 Next Unicorn (NXTU) 的其他問題

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NXTU 兌換爲當地貨幣

1 NXTU 兌換 AUD
A$0.0015420456
1 NXTU 兌換 GBP
0.0007855704
1 NXTU 兌換 EUR
0.0009310464
1 NXTU 兌換 USD
$0.00096984
1 NXTU 兌換 MYR
RM0.0043060896
1 NXTU 兌換 TRY
0.034574796
1 NXTU 兌換 JPY
¥0.1517702616
1 NXTU 兌換 RUB
0.09625662
1 NXTU 兌換 INR
0.0838717632
1 NXTU 兌換 IDR
Rp15.8990138496
1 NXTU 兌換 PHP
0.0568520208
1 NXTU 兌換 EGP
￡E.0.0487926504
1 NXTU 兌換 BRL
R$0.0057608496
1 NXTU 兌換 CAD
C$0.0013868712
1 NXTU 兌換 BDT
0.1182816864
1 NXTU 兌換 NGN
1.5106518792
1 NXTU 兌換 UAH
0.04073328
1 NXTU 兌換 VES
Bs0.0533412
1 NXTU 兌換 PKR
Rs0.2703719952
1 NXTU 兌換 KZT
0.505383624
1 NXTU 兌換 THB
฿0.0329163696
1 NXTU 兌換 TWD
NT$0.0317719584
1 NXTU 兌換 CHF
Fr0.000872856
1 NXTU 兌換 HKD
HK$0.0075453552
1 NXTU 兌換 MAD
.د.م0.0096790032