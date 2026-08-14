3place 今日價格

3place (3PLACE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 34.16%。目前 3PLACE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 3PLACE。

3place 目前市值在 $ 253,648 排名第 #-，流通供應量為 972.44M 3PLACE。過去 24 小時內，3PLACE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，3PLACE 在過去一小時內波動了 -9.97%，過去7 天內波動了 +37.78%。過去一天，總交易量達到 $ 193.33K。

3place（3PLACE）市場資訊

市值 $ 253.65K$ 253.65K $ 253.65K 成交量（24H） $ 193.33K$ 193.33K $ 193.33K 完全稀釋市值 $ 253.65K$ 253.65K $ 253.65K 流通量 972.44M 972.44M 972.44M 總供應量 972,444,259.307475 972,444,259.307475 972,444,259.307475

3place 的目前市值為 $ 253.65K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 193.33K。3PLACE 的流通量為 972.44M，總供應量是 972444259.307475，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 253.65K。