3EYES 今日價格

3EYES (3EYES) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 13.89%。目前 3EYES 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 3EYES。

3EYES 目前市值在 $ 12,536.0 排名第 #-，流通供應量為 943.90M 3EYES。過去 24 小時內，3EYES 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，3EYES 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +36.24%。過去一天，總交易量達到 --。

3EYES（3EYES）市場資訊

市值 $ 12.54K$ 12.54K $ 12.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.32K$ 13.32K $ 13.32K 流通量 943.90M 943.90M 943.90M 總供應量 999,885,545.937405 999,885,545.937405 999,885,545.937405

3EYES 的目前市值為 $ 12.54K, 它過去 24 小時的交易量為 --。3EYES 的流通量為 943.90M，總供應量是 999885545.937405，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.32K。