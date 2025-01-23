3A 圖標

3A 價格 (A3A)

USD

3A (A3A) 實時價格圖表

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0.00%(1D)

今天 3A (A3A) 的價格

今天 3A (A3A) 的實時價格爲 0.00017642 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。A3A 兌換 USD 的價格爲實時更新。
3A 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.37 USD
- 3A 當天價格變化爲 -0.09%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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3A (A3A) 價格表現 USD

今天內，3A 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，3A 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000339372
在過去60天內，3A 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000378776
在過去90天內，3A 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00005022433059812307

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.09%
30天$ +0.0000339372+19.24%
60天$ -0.0000378776-21.47%
90天$ +0.00005022433059812307+39.80%

3A (A3A) 價格分析

3A 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00017476
$ 0.00017476$ 0.00017476

$ 0.00017683
$ 0.00017683$ 0.00017683

$ 0.02495584
$ 0.02495584$ 0.02495584

+0.23%

-0.09%

+1.77%

3A (A3A) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 3.37
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什麼是3A (A3A)

3A is a non-custodial, decentralized, and over-collateralized lending platform that allows users to borrow interest-free against their own tokens, used as collateral. A3A is the protocol utility token which is used to orchestrate the 3A’s ecosystem of partners, business clients, and end-users.

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3A (A3A) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 3A (A3A) 的其他問題

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A3A 兌換爲當地貨幣

1 A3A 兌換 AUD
A$0.0002805078
1 A3A 兌換 GBP
0.0001429002
1 A3A 兌換 EUR
0.0001693632
1 A3A 兌換 USD
$0.00017642
1 A3A 兌換 MYR
RM0.0007833048
1 A3A 兌換 TRY
0.006289373
1 A3A 兌換 JPY
¥0.0276079658
1 A3A 兌換 RUB
0.017509685
1 A3A 兌換 INR
0.0152568016
1 A3A 兌換 IDR
Rp2.8921306848
1 A3A 兌換 PHP
0.0103417404
1 A3A 兌換 EGP
￡E.0.0088756902
1 A3A 兌換 BRL
R$0.0010479348
1 A3A 兌換 CAD
C$0.0002522806
1 A3A 兌換 BDT
0.0215161832
1 A3A 兌換 NGN
0.2747970846
1 A3A 兌換 UAH
0.00740964
1 A3A 兌換 VES
Bs0.0097031
1 A3A 兌換 PKR
Rs0.0491823676
1 A3A 兌換 KZT
0.091932462
1 A3A 兌換 THB
฿0.0059876948
1 A3A 兌換 TWD
NT$0.0057795192
1 A3A 兌換 CHF
Fr0.000158778
1 A3A 兌換 HKD
HK$0.0013725476
1 A3A 兌換 MAD
.د.م0.0017606716