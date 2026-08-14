375ai 今日價格

375ai (EAT) 今日實時價格為 $ 0.00593156，過去 24 小時內變化了 2.77%。目前 EAT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00593156 每 EAT。

375ai 目前市值在 $ 4,003,158 排名第 #-，流通供應量為 213.15M EAT。過去 24 小時內，EAT 的交易價格在 $ 0.00570059（低點）和 $ 0.00627285（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.076463，而歷史最低價為 $ 0.00540264。

短期表現方面，EAT 在過去一小時內波動了 -5.22%，過去7 天內波動了 -9.96%。過去一天，總交易量達到 $ 74.12K。

375ai（EAT）市場資訊

市值 $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M 成交量（24H） $ 74.12K$ 74.12K $ 74.12K 完全稀釋市值 $ 6.26M$ 6.26M $ 6.26M 流通量 213.15M 213.15M 213.15M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

375ai 的目前市值為 $ 4.00M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 74.12K。EAT 的流通量為 213.15M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.26M。