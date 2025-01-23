2SHARE 圖標

2SHARE 價格 (2SHARES)

USD

2SHARE (2SHARES) 實時價格圖表

$1.31
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+3.10%(1D)

今天 2SHARE (2SHARES) 的價格

今天 2SHARE (2SHARES) 的實時價格爲 1.3 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。2SHARES 兌換 USD 的價格爲實時更新。
2SHARE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 77.50 USD
- 2SHARE 當天價格變化爲 +2.27%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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2SHARE (2SHARES) 價格表現 USD

今天內，2SHARE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02881753
在過去30天內，2SHARE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.6465179500
在過去60天內，2SHARE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.7505711200
在過去90天內，2SHARE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.110368945546982

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.02881753+2.27%
30天$ -0.6465179500-49.73%
60天$ -0.7505711200-57.73%
90天$ -1.110368945546982-46.06%

2SHARE (2SHARES) 價格分析

2SHARE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.27
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$ 1.39
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$ 8,339.41
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-1.72%

+2.27%

-12.52%

2SHARE (2SHARES) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 77.50
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什麼是2SHARE (2SHARES)

2omb.finance is an incentive-oriented, high yield algorithmic stablecoin protocol that utilizes seigniorage mechanisms to bring $2OMB to a 1:1 price peg with Fantom.

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2SHARE (2SHARES) 資源

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2SHARES 兌換爲當地貨幣

1 2SHARES 兌換 AUD
A$2.067
1 2SHARES 兌換 GBP
1.053
1 2SHARES 兌換 EUR
1.248
1 2SHARES 兌換 USD
$1.3
1 2SHARES 兌換 MYR
RM5.772
1 2SHARES 兌換 TRY
46.345
1 2SHARES 兌換 JPY
¥203.437
1 2SHARES 兌換 RUB
129.025
1 2SHARES 兌換 INR
112.424
1 2SHARES 兌換 IDR
Rp21,311.472
1 2SHARES 兌換 PHP
76.206
1 2SHARES 兌換 EGP
￡E.65.403
1 2SHARES 兌換 BRL
R$7.722
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C$1.859
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158.548
1 2SHARES 兌換 NGN
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1 2SHARES 兌換 UAH
54.6
1 2SHARES 兌換 VES
Bs71.5
1 2SHARES 兌換 PKR
Rs362.414
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677.43
1 2SHARES 兌換 THB
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NT$42.588
1 2SHARES 兌換 CHF
Fr1.17
1 2SHARES 兌換 HKD
HK$10.114
1 2SHARES 兌換 MAD
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