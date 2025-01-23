2omb 圖標

2omb 價格 (2OMB)

USD

2omb (2OMB) 實時價格圖表

$0.0093701
$0.0093701$0.0093701
-3.60%(1D)

今天 2omb (2OMB) 的價格

今天 2omb (2OMB) 的實時價格爲 0.00931545 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。2OMB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
2omb 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 24.13 USD
- 2omb 當天價格變化爲 -4.24%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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2omb (2OMB) 價格表現 USD

今天內，2omb 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000413389503767799
在過去30天內，2omb 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0048139357
在過去60天內，2omb 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0052802075
在過去90天內，2omb 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.019098764591877037

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000413389503767799-4.24%
30天$ -0.0048139357-51.67%
60天$ -0.0052802075-56.68%
90天$ -0.019098764591877037-67.21%

2omb (2OMB) 價格分析

2omb 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00922415
$ 0.00922415$ 0.00922415

$ 0.01019786
$ 0.01019786$ 0.01019786

$ 32.3
$ 32.3$ 32.3

-1.55%

-4.24%

-25.24%

2omb (2OMB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 24.13
$ 24.13$ 24.13

0.00
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什麼是2omb (2OMB)

2omb is an incentive-oriented, high yield algorithmic stablecoin protocol that utilizes seigniorage mechanisms to bring $2OMB to a 1:1 price peg with Fantom.

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2omb (2OMB) 資源

官網

大家還在問：關於 2omb (2OMB) 的其他問題

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2OMB 兌換爲當地貨幣

1 2OMB 兌換 AUD
A$0.0148115655
1 2OMB 兌換 GBP
0.0075455145
1 2OMB 兌換 EUR
0.008942832
1 2OMB 兌換 USD
$0.00931545
1 2OMB 兌換 MYR
RM0.041360598
1 2OMB 兌換 TRY
0.3320957925
1 2OMB 兌換 JPY
¥1.4577747705
1 2OMB 兌換 RUB
0.9245584125
1 2OMB 兌換 INR
0.805600116
1 2OMB 兌換 IDR
Rp152.712270648
1 2OMB 兌換 PHP
0.546071679
1 2OMB 兌換 EGP
￡E.0.4686602895
1 2OMB 兌換 BRL
R$0.055333773
1 2OMB 兌換 CAD
C$0.0133210935
1 2OMB 兌換 BDT
1.136112282
1 2OMB 兌換 NGN
14.5100243835
1 2OMB 兌換 UAH
0.3912489
1 2OMB 兌換 VES
Bs0.51234975
1 2OMB 兌換 PKR
Rs2.596961151
1 2OMB 兌換 KZT
4.854280995
1 2OMB 兌換 THB
฿0.316166373
1 2OMB 兌換 TWD
NT$0.305174142
1 2OMB 兌換 CHF
Fr0.008383905
1 2OMB 兌換 HKD
HK$0.072474201
1 2OMB 兌換 MAD
.د.م0.092968191