21X Diamonds 圖標

21X Diamonds 價格 (21X)

USD

21X Diamonds (21X) 實時價格圖表

--
----
-1.60%(1D)

今天 21X Diamonds (21X) 的價格

今天 21X Diamonds (21X) 的實時價格爲 0.00009229 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。21X 兌換 USD 的價格爲實時更新。
21X Diamonds 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 595.25 USD
- 21X Diamonds 當天價格變化爲 -2.27%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 21X兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 21X 價格信息的首選平臺。

21X Diamonds (21X) 價格表現 USD

今天內，21X Diamonds 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，21X Diamonds 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000005060
在過去60天內，21X Diamonds 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000410721
在過去90天內，21X Diamonds 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00010074130764206574

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-2.27%
30天$ +0.0000005060+0.55%
60天$ -0.0000410721-44.50%
90天$ -0.00010074130764206574-52.18%

21X Diamonds (21X) 價格分析

21X Diamonds 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0000916
$ 0.0000916$ 0.0000916

$ 0.0001007
$ 0.0001007$ 0.0001007

$ 0.00070996
$ 0.00070996$ 0.00070996

-1.66%

-2.27%

-9.95%

21X Diamonds (21X) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 595.25
$ 595.25$ 595.25

0.00
0.00 0.00

什麼是21X Diamonds (21X)

21X Diamonds & Child Support are Aiming to Create a Multi~Faceted Ecosystem Centered Around Our Prolific 5 Blockchain Global DEX “The Crypto Market Exchange” Which is Programmed to Share 75% of ALL PROFITS with ALL OF YOU! 43% in the Form of Rewards & Buybacks for Holders! YES YOU HEARD THAT RIGHT! 7% to Global Charities! & 25% DIRECTLY BACK INTO LIQUIDITY POOLS OF PROJECTS LISTED ON THE CRYPTOMARKET.EXCHANGE!!!!! This “Disruptive” Approach to Business is Drawing The Attention of The Entire “Crypto Space” & WILL Catapult Us to The Top

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

21X Diamonds (21X) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 21X Diamonds (21X) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

21X 兌換爲當地貨幣

1 21X 兌換 AUD
A$0.0001467411
1 21X 兌換 GBP
0.0000747549
1 21X 兌換 EUR
0.0000885984
1 21X 兌換 USD
$0.00009229
1 21X 兌換 MYR
RM0.0004097676
1 21X 兌換 TRY
0.0032901385
1 21X 兌換 JPY
¥0.0144424621
1 21X 兌換 RUB
0.0091597825
1 21X 兌換 INR
0.0079812392
1 21X 兌換 IDR
Rp1.5129505776
1 21X 兌換 PHP
0.0054100398
1 21X 兌換 EGP
￡E.0.0046431099
1 21X 兌換 BRL
R$0.0005482026
1 21X 兌換 CAD
C$0.0001319747
1 21X 兌換 BDT
0.0112556884
1 21X 兌換 NGN
0.1437536727
1 21X 兌換 UAH
0.00387618
1 21X 兌換 VES
Bs0.00507595
1 21X 兌換 PKR
Rs0.0257286062
1 21X 兌換 KZT
0.048092319
1 21X 兌換 THB
฿0.0031323226
1 21X 兌換 TWD
NT$0.0030234204
1 21X 兌換 CHF
Fr0.000083061
1 21X 兌換 HKD
HK$0.0007180162
1 21X 兌換 MAD
.د.م0.0009210542