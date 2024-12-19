21Million 圖標

21Million 價格 (21M)

USD

21Million (21M) 實時價格圖表

$0.05902
$0.05902$0.05902
-2.60%(1D)

今天 21Million (21M) 的價格

今天 21Million (21M) 的實時價格爲 0.05902 USD。目前其市值爲 $ 1.04M USD。21M 兌換 USD 的價格爲實時更新。
21Million 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 34.88K USD
- 21Million 當天價格變化爲 -2.69%
- 其循環供應量爲 17.54M USD

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21Million (21M) 價格表現 USD

今天內，21Million 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00163351401516938
在過去30天內，21Million 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0145935803
在過去60天內，21Million 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0300263187
在過去90天內，21Million 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.026831840708517376

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00163351401516938-2.69%
30天$ +0.0145935803+24.73%
60天$ +0.0300263187+50.87%
90天$ +0.026831840708517376+83.36%

21Million (21M) 價格分析

21Million 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.05378
$ 0.05378$ 0.05378

$ 0.065389
$ 0.065389$ 0.065389

$ 0.06734
$ 0.06734$ 0.06734

+1.24%

-2.69%

+12.30%

21Million (21M) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 34.88K
$ 34.88K$ 34.88K

17.54M
17.54M 17.54M

什麼是21Million (21M)

21Million is a unique token backed by multiple cryptocurrencies and equipped with an innovative hybrid burning mechanism.

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21Million (21M) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 21Million (21M) 的其他問題

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21M 兌換爲當地貨幣

1 21M 兌換 AUD
A$0.094432
1 21M 兌換 GBP
0.0460356
1 21M 兌換 EUR
0.056069
1 21M 兌換 USD
$0.05902
1 21M 兌換 MYR
RM0.26559
1 21M 兌換 TRY
2.0698314
1 21M 兌換 JPY
¥9.2637792
1 21M 兌換 RUB
6.0861424
1 21M 兌換 INR
5.0202412
1 21M 兌換 IDR
Rp967.5408288
1 21M 兌換 PHP
3.4804094
1 21M 兌換 EGP
￡E.3.0035278
1 21M 兌換 BRL
R$0.3724162
1 21M 兌換 CAD
C$0.0843986
1 21M 兌換 BDT
7.05289
1 21M 兌換 NGN
91.787904
1 21M 兌換 UAH
2.4770694
1 21M 兌換 VES
Bs2.951
1 21M 兌換 PKR
Rs16.4217248
1 21M 兌換 KZT
30.8515246
1 21M 兌換 THB
฿2.0385508
1 21M 兌換 TWD
NT$1.9252324
1 21M 兌換 CHF
Fr0.0525278
1 21M 兌換 HKD
HK$0.4585854
1 21M 兌換 MAD
.د.م0.5890196