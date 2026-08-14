2131KOBUSHIDE 今日價格

2131KOBUSHIDE (21) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.20%。目前 21 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 21。

2131KOBUSHIDE 目前市值在 $ 22,849 排名第 #-，流通供應量為 999.58M 21。過去 24 小時內，21 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0055803，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，21 在過去一小時內波動了 -0.28%，過去7 天內波動了 -3.69%。過去一天，總交易量達到 --。

2131KOBUSHIDE（21）市場資訊

市值 $ 22.85K$ 22.85K $ 22.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.85K$ 22.85K $ 22.85K 流通量 999.58M 999.58M 999.58M 總供應量 999,576,788.770996 999,576,788.770996 999,576,788.770996

2131KOBUSHIDE 的目前市值為 $ 22.85K, 它過去 24 小時的交易量為 --。21 的流通量為 999.58M，總供應量是 999576788.770996，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.85K。