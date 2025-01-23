20EX 圖標

20EX 價格 (20EX)

USD

20EX (20EX) 實時價格圖表

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$0.00359725$0.00359725
-10.00%(1D)

今天 20EX (20EX) 的價格

今天 20EX (20EX) 的實時價格爲 0.00359722 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。20EX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
20EX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.66K USD
- 20EX 當天價格變化爲 -10.05%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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20EX (20EX) 價格表現 USD

今天內，20EX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000402010968575357
在過去30天內，20EX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010562207
在過去60天內，20EX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0018735037
在過去90天內，20EX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.006898204545664133

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000402010968575357-10.05%
30天$ -0.0010562207-29.36%
60天$ -0.0018735037-52.08%
90天$ -0.006898204545664133-65.72%

20EX (20EX) 價格分析

20EX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00359731
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$ 0.00460128
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$ 0.12994
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-12.36%

-10.05%

-12.25%

20EX (20EX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 2.66K
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什麼是20EX (20EX)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

20EX (20EX) 資源

官網

大家還在問：關於 20EX (20EX) 的其他問題

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20EX 兌換爲當地貨幣

1 20EX 兌換 AUD
A$0.0057195798
1 20EX 兌換 GBP
0.0029137482
1 20EX 兌換 EUR
0.0034533312
1 20EX 兌換 USD
$0.00359722
1 20EX 兌換 MYR
RM0.0159716568
1 20EX 兌換 TRY
0.128240893
1 20EX 兌換 JPY
¥0.5629289578
1 20EX 兌換 RUB
0.357024085
1 20EX 兌換 INR
0.3110875856
1 20EX 兌換 IDR
Rp58.9708102368
1 20EX 兌換 PHP
0.2108690364
1 20EX 兌換 EGP
￡E.0.1809761382
1 20EX 兌換 BRL
R$0.0213674868
1 20EX 兌換 CAD
C$0.0051440246
1 20EX 兌換 BDT
0.4387169512
1 20EX 兌換 NGN
5.6031377886
1 20EX 兌換 UAH
0.15108324
1 20EX 兌換 VES
Bs0.1978471
1 20EX 兌換 PKR
Rs1.0028329916
1 20EX 兌換 KZT
1.874511342
1 20EX 兌換 THB
฿0.1220896468
1 20EX 兌換 TWD
NT$0.1178449272
1 20EX 兌換 CHF
Fr0.003237498
1 20EX 兌換 HKD
HK$0.0279863716
1 20EX 兌換 MAD
.د.م0.0359002556