2026 今日價格

2026 (2026) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.36%。目前 2026 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 2026。

2026 目前市值在 $ 37,230 排名第 #-，流通供應量為 999.24M 2026。過去 24 小時內，2026 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00165419，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，2026 在過去一小時內波動了 -0.31%，過去7 天內波動了 -24.78%。過去一天，總交易量達到 --。

2026（2026）市場資訊

市值 $ 37.23K$ 37.23K $ 37.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 37.23K$ 37.23K $ 37.23K 流通量 999.24M 999.24M 999.24M 總供應量 999,242,666.158442 999,242,666.158442 999,242,666.158442

2026 的目前市值為 $ 37.23K, 它過去 24 小時的交易量為 --。2026 的流通量為 999.24M，總供應量是 999242666.158442，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.23K。