$200M 是一個蘇聯風格的迷因項目，於 2025 年 7 月在 Solana 上透過 Bonk.fun 發起。它將市值增長重新構想為迷因的計劃經濟：一個固定供應的代幣（總量 10 億枚），透過以里程碑為基礎的解鎖計畫進行管理，呼應「五年計劃」。該活動依循明確界定的階段推進，每個階段都與 FDV（完全稀釋估值）的增長掛鉤，直到最終目標達成 —— 確保 $200M FDV。