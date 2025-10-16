200Million 目前實時價格為 0.004791 USD。跟蹤 200M 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 200M 價格趨勢。200Million 目前實時價格為 0.004791 USD。跟蹤 200M 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 200M 價格趨勢。

200Million 圖標

200Million實時價格 (200M)

1 200M 兌換為 USD 的實時價格：

$0.004791
$0.004791$0.004791
+0.35%1D
USD
200Million (200M) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:22:12 (UTC+8)

200Million（200M）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.004668
$ 0.004668$ 0.004668
24H最低價
$ 0.00498
$ 0.00498$ 0.00498
24H最高價

$ 0.004668
$ 0.004668$ 0.004668

$ 0.00498
$ 0.00498$ 0.00498

--
----

--
----

+0.35%

+0.35%

+0.37%

+0.37%

200Million（200M）目前實時價格為 $ 0.004791。過去 24 小時內，200M 的交易價格在 $ 0.004668 至 $ 0.00498 之間波動，市場活躍度顯著。200M 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，200M 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.35%，過去 24 小時內變動為 +0.35%，過去 7 天內累計變動為 +0.37%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

200Million（200M）市場資訊

--
----

$ 3.56K
$ 3.56K$ 3.56K

$ 4.79M
$ 4.79M$ 4.79M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

200Million 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.56K。200M 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.79M

200Million（200M）價格歷史 USD

跟蹤 200Million 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00001671+0.35%
30天$ -0.000209-4.18%
60天$ -0.000209-4.18%
90天$ -0.000209-4.18%
200Million 今日價格變化

今天，200M 記錄了 $ +0.00001671 (+0.35%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

200Million 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.000209 (-4.18%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

200Million 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，200M 的變化為 $ -0.000209 (-4.18%)，從而更廣泛地了解其表現。

200Million 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.000209 (-4.18%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 200Million（200M）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 200Million 價格歷史頁面

什麼是200Million (200M)

$200M 是一個蘇聯風格的迷因項目，於 2025 年 7 月在 Solana 上透過 Bonk.fun 發起。它將市值增長重新構想為迷因的計劃經濟：一個固定供應的代幣（總量 10 億枚），透過以里程碑為基礎的解鎖計畫進行管理，呼應「五年計劃」。該活動依循明確界定的階段推進，每個階段都與 FDV（完全稀釋估值）的增長掛鉤，直到最終目標達成 —— 確保 $200M FDV。

200Million在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 200Million 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 200M 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 200Million 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 200Million 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

200Million 價格預測 (USD)

200Million（200M）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 200Million（200M）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 200Million 的長期和短期價格預測。

現在就查看 200Million 價格預測

200Million（200M）代幣經濟

了解 200Million（200M）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 200M 代幣的完整經濟學

如何購買200Million (200M)

正在尋找如何購買 200Million？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買200Million。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

200M 兌換為當地貨幣

1 200Million（200M）至 VND
126.075165
1 200Million（200M）至 AUD
A$0.00728232
1 200Million（200M）至 GBP
0.00354534
1 200Million（200M）至 EUR
0.00407235
1 200Million（200M）至 USD
$0.004791
1 200Million（200M）至 MYR
RM0.0201222
1 200Million（200M）至 TRY
0.20079081
1 200Million（200M）至 JPY
¥0.728232
1 200Million（200M）至 ARS
ARS$6.76690422
1 200Million（200M）至 RUB
0.37963884
1 200Million（200M）至 INR
0.42270993
1 200Million（200M）至 IDR
Rp79.84996806
1 200Million（200M）至 PHP
0.28209408
1 200Million（200M）至 EGP
￡E.0.22728504
1 200Million（200M）至 BRL
R$0.02572767
1 200Million（200M）至 CAD
C$0.00665949
1 200Million（200M）至 BDT
0.58632258
1 200Million（200M）至 NGN
6.98393652
1 200Million（200M）至 COP
$18.42690465
1 200Million（200M）至 ZAR
R.0.08254893
1 200Million（200M）至 UAH
0.20179692
1 200Million（200M）至 TZS
T.Sh.11.82960183
1 200Million（200M）至 VES
Bs1.020483
1 200Million（200M）至 CLP
$4.50354
1 200Million（200M）至 PKR
Rs1.34612727
1 200Million（200M）至 KZT
2.57717472
1 200Million（200M）至 THB
฿0.15642615
1 200Million（200M）至 TWD
NT$0.14684415
1 200Million（200M）至 AED
د.إ0.01758297
1 200Million（200M）至 CHF
Fr0.00378489
1 200Million（200M）至 HKD
HK$0.03717816
1 200Million（200M）至 AMD
֏1.84122921
1 200Million（200M）至 MAD
.د.م0.04417302
1 200Million（200M）至 MXN
$0.08810649
1 200Million（200M）至 SAR
ريال0.01796625
1 200Million（200M）至 ETB
Br0.72612396
1 200Million（200M）至 KES
KSh0.61938048
1 200Million（200M）至 JOD
د.أ0.003396819
1 200Million（200M）至 PLN
0.01739133
1 200Million（200M）至 RON
лв0.02088876
1 200Million（200M）至 SEK
kr0.04493958
1 200Million（200M）至 BGN
лв0.00804888
1 200Million（200M）至 HUF
Ft1.59856506
1 200Million（200M）至 CZK
0.1001319
1 200Million（200M）至 KWD
د.ك0.001466046
1 200Million（200M）至 ILS
0.01557075
1 200Million（200M）至 BOB
Bs0.03315372
1 200Million（200M）至 AZN
0.0081447
1 200Million（200M）至 TJS
SM0.04431675
1 200Million（200M）至 GEL
0.01298361
1 200Million（200M）至 AOA
Kz4.39138269
1 200Million（200M）至 BHD
.د.ب0.001801416
1 200Million（200M）至 BMD
$0.004791
1 200Million（200M）至 DKK
kr0.03071031
1 200Million（200M）至 HNL
L0.12523674
1 200Million（200M）至 MUR
0.21789468
1 200Million（200M）至 NAD
$0.08254893
1 200Million（200M）至 NOK
kr0.04781418
1 200Million（200M）至 NZD
$0.00828843
1 200Million（200M）至 PAB
B/.0.004791
1 200Million（200M）至 PGK
K0.02017011
1 200Million（200M）至 QAR
ر.ق0.01743924
1 200Million（200M）至 RSD
дин.0.48240579
1 200Million（200M）至 UZS
soʻm58.42681992
1 200Million（200M）至 ALL
L0.39865911
1 200Million（200M）至 ANG
ƒ0.00857589
1 200Million（200M）至 AWG
ƒ0.0086238
1 200Million（200M）至 BBD
$0.009582
1 200Million（200M）至 BAM
KM0.00804888
1 200Million（200M）至 BIF
Fr14.214897
1 200Million（200M）至 BND
$0.00618039
1 200Million（200M）至 BSD
$0.004791
1 200Million（200M）至 JMD
$0.76823685
1 200Million（200M）至 KHR
19.31850975
1 200Million（200M）至 KMF
Fr2.026593
1 200Million（200M）至 LAK
104.15217183
1 200Million（200M）至 LKR
රු1.45751802
1 200Million（200M）至 MDL
L0.08115954
1 200Million（200M）至 MGA
Ar21.38836548
1 200Million（200M）至 MOP
P0.038328
1 200Million（200M）至 MVR
0.0733023
1 200Million（200M）至 MWK
MK8.31770301
1 200Million（200M）至 MZN
MT0.30619281
1 200Million（200M）至 NPR
रु0.67639338
1 200Million（200M）至 PYG
33.977772
1 200Million（200M）至 RWF
Fr6.942159
1 200Million（200M）至 SBD
$0.03957366
1 200Million（200M）至 SCR
0.06922995
1 200Million（200M）至 SRD
$0.19111299
1 200Million（200M）至 SVC
$0.04192125
1 200Million（200M）至 SZL
L0.08250102
1 200Million（200M）至 TMT
m0.01681641
1 200Million（200M）至 TND
د.ت0.013975347
1 200Million（200M）至 TTD
$0.03253089
1 200Million（200M）至 UGX
Sh16.691844
1 200Million（200M）至 XAF
Fr2.697333
1 200Million（200M）至 XCD
$0.0129357
1 200Million（200M）至 XOF
Fr2.697333
1 200Million（200M）至 XPF
Fr0.488682
1 200Million（200M）至 BWP
P0.06395985
1 200Million（200M）至 BZD
$0.00962991
1 200Million（200M）至 CVE
$0.4561032
1 200Million（200M）至 DJF
Fr0.848007
1 200Million（200M）至 DOP
$0.30681564
1 200Million（200M）至 DZD
د.ج0.62292582
1 200Million（200M）至 FJD
$0.01097139
1 200Million（200M）至 GNF
Fr41.657745
1 200Million（200M）至 GTQ
Q0.03669906
1 200Million（200M）至 GYD
$1.00313958
1 200Million（200M）至 ISK
kr0.584502

200Million資源

要更深入地瞭解 200Million，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方200Million網站
區塊查詢

人們還問：關於200Million的其他問題

200Million（200M）今日價格是多少？
200M 實時價格為 0.004791 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 200M 兌 USD 的價格是多少？
目前 200M 兌 USD 的價格為 $ 0.004791。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
200Million 的市值是多少？
200M 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
200M 的流通供應量是多少？
200M 的流通供應量為 -- USD
200M 的歷史最高價（ATH）是多少？
200M 的歷史最高價是 -- USD
200M 的歷史最低價（ATL）是多少？
200M 的歷史最低價是 -- USD
200M 的交易量是多少？
200M 的 24 小時實時交易量為 $ 3.56K USD
200M 今年會漲嗎？
200M 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 200M 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:22:12 (UTC+8)

October 16, 2025

October 15, 2025

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

200M 兌 USD 計算器

數量

200M
200M
USD
USD

1 200M = 0.004791 USD

交易 200M

200M/USDT
$0.004791
$0.004791$0.004791
-3.56%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

