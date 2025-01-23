1Sol 圖標

1Sol 價格 (1SOL)

USD

1Sol (1SOL) 實時價格圖表

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-5.90%(1D)

今天 1Sol (1SOL) 的價格

今天 1Sol (1SOL) 的實時價格爲 0.01139781 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。1SOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
1Sol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 53.67K USD
- 1Sol 當天價格變化爲 -6.49%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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1Sol (1SOL) 價格表現 USD

今天內，1Sol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00079186758050013
在過去30天內，1Sol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0038336568
在過去60天內，1Sol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004963484
在過去90天內，1Sol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00317090486907267

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00079186758050013-6.49%
30天$ -0.0038336568-33.63%
60天$ +0.0004963484+4.35%
90天$ +0.00317090486907267+38.54%

1Sol (1SOL) 價格分析

1Sol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01108511
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$ 0.01219119
$ 0.01219119$ 0.01219119

$ 2.6
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-1.85%

-6.49%

-14.33%

1Sol (1SOL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 53.67K
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什麼是1Sol (1SOL)

1Sol Protocol is a cross-chain DEX aggregator for decentralized protocols on Solana, enabling the most seamless, efficient and protected operations in DeFi. With DeFi infrastructure rapidly growing, aggregators in high demand, cross-chain transactions being the future, 1Sol is born to bring together liquidity from both DeFi and CeFi (swaps, orderbook DEX(s), OTC, etc.) for multi-chains.

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1Sol (1SOL) 資源

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大家還在問：關於 1Sol (1SOL) 的其他問題

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1SOL 兌換爲當地貨幣

1 1SOL 兌換 AUD
A$0.0181225179
1 1SOL 兌換 GBP
0.0092322261
1 1SOL 兌換 EUR
0.0109418976
1 1SOL 兌換 USD
$0.01139781
1 1SOL 兌換 MYR
RM0.0506062764
1 1SOL 兌換 TRY
0.4063319265
1 1SOL 兌換 JPY
¥1.7836432869
1 1SOL 兌換 RUB
1.1312326425
1 1SOL 兌換 INR
0.9856826088
1 1SOL 兌換 IDR
Rp186.8493143664
1 1SOL 兌換 PHP
0.6681396222
1 1SOL 兌換 EGP
￡E.0.5734238211
1 1SOL 兌換 BRL
R$0.0677029914
1 1SOL 兌換 CAD
C$0.0162988683
1 1SOL 兌換 BDT
1.3900769076
1 1SOL 兌換 NGN
17.7535707903
1 1SOL 兌換 UAH
0.47870802
1 1SOL 兌換 VES
Bs0.62687955
1 1SOL 兌換 PKR
Rs3.1774814718
1 1SOL 兌換 KZT
5.939398791
1 1SOL 兌換 THB
฿0.3868416714
1 1SOL 兌換 TWD
NT$0.3733922556
1 1SOL 兌換 CHF
Fr0.010258029
1 1SOL 兌換 HKD
HK$0.0886749618
1 1SOL 兌換 MAD
.د.م0.1137501438