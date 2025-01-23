1Reward Token 圖標

1Reward Token 價格 (1RT)

USD

1Reward Token (1RT) 實時價格圖表

$0.03921378
$0.03921378$0.03921378
0.00%(1D)

今天 1Reward Token (1RT) 的價格

今天 1Reward Token (1RT) 的實時價格爲 0.03921378 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。1RT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
1Reward Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.82 USD
- 1Reward Token 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 1RT兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 1RT 價格信息的首選平臺。

1Reward Token (1RT) 價格表現 USD

今天內，1Reward Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，1Reward Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004809687
在過去60天內，1Reward Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0051037597
在過去90天內，1Reward Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00640368040527946

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0004809687-1.22%
60天$ -0.0051037597-13.01%
90天$ -0.00640368040527946-14.03%

1Reward Token (1RT) 價格分析

1Reward Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

--

--

-4.57%

1Reward Token (1RT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.82
$ 7.82$ 7.82

0.00
0.00 0.00

什麼是1Reward Token (1RT)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

1Reward Token (1RT) 資源

官網

大家還在問：關於 1Reward Token (1RT) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

1RT 兌換爲當地貨幣

1 1RT 兌換 AUD
A$0.0623499102
1 1RT 兌換 GBP
0.0317631618
1 1RT 兌換 EUR
0.0376452288
1 1RT 兌換 USD
$0.03921378
1 1RT 兌換 MYR
RM0.1741091832
1 1RT 兌換 TRY
1.397971257
1 1RT 兌換 JPY
¥6.1365644322
1 1RT 兌換 RUB
3.891967665
1 1RT 兌換 INR
3.3912076944
1 1RT 兌換 IDR
Rp642.8487496032
1 1RT 兌換 PHP
2.2987117836
1 1RT 兌換 EGP
￡E.1.9728452718
1 1RT 兌換 BRL
R$0.2329298532
1 1RT 兌換 CAD
C$0.0560757054
1 1RT 兌換 BDT
4.7825126088
1 1RT 兌換 NGN
61.0805601414
1 1RT 兌換 UAH
1.64697876
1 1RT 兌換 VES
Bs2.1567579
1 1RT 兌換 PKR
Rs10.9320175884
1 1RT 兌換 KZT
20.434300758
1 1RT 兌換 THB
฿1.3309156932
1 1RT 兌換 TWD
NT$1.2846434328
1 1RT 兌換 CHF
Fr0.035292402
1 1RT 兌換 HKD
HK$0.3050832084
1 1RT 兌換 MAD
.د.م0.3913535244