1Move Token 圖標

1Move Token 價格 (1MT)

USD

1Move Token (1MT) 實時價格圖表

$0.00137184
$0.00137184$0.00137184
-0.80%(1D)

今天 1Move Token (1MT) 的價格

今天 1Move Token (1MT) 的實時價格爲 0.00136228 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。1MT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
1Move Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 41.21 USD
- 1Move Token 當天價格變化爲 -1.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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1Move Token (1MT) 價格表現 USD

今天內，1Move Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，1Move Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001064060
在過去60天內，1Move Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002107719
在過去90天內，1Move Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001354788592754749

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.39%
30天$ -0.0001064060-7.81%
60天$ -0.0002107719-15.47%
90天$ -0.0001354788592754749-9.04%

1Move Token (1MT) 價格分析

1Move Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00136249
$ 0.00136249$ 0.00136249

$ 0.00140338
$ 0.00140338$ 0.00140338

$ 0.632918
$ 0.632918$ 0.632918

-0.69%

-1.39%

-6.05%

1Move Token (1MT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 41.21
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什麼是1Move Token (1MT)

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1Move Token (1MT) 資源

官網

大家還在問：關於 1Move Token (1MT) 的其他問題

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1MT 兌換爲當地貨幣

1 1MT 兌換 AUD
A$0.0021660252
1 1MT 兌換 GBP
0.0011034468
1 1MT 兌換 EUR
0.0013077888
1 1MT 兌換 USD
$0.00136228
1 1MT 兌換 MYR
RM0.0060485232
1 1MT 兌換 TRY
0.048565282
1 1MT 兌換 JPY
¥0.2131831972
1 1MT 兌換 RUB
0.13520629
1 1MT 兌換 INR
0.1178099744
1 1MT 兌換 IDR
Rp22.3324554432
1 1MT 兌換 PHP
0.0798568536
1 1MT 兌換 EGP
￡E.0.0685363068
1 1MT 兌換 BRL
R$0.0080919432
1 1MT 兌換 CAD
C$0.0019480604
1 1MT 兌換 BDT
0.1661436688
1 1MT 兌換 NGN
2.1219281964
1 1MT 兌換 UAH
0.05721576
1 1MT 兌換 VES
Bs0.0749254
1 1MT 兌換 PKR
Rs0.3797764184
1 1MT 兌換 KZT
0.709884108
1 1MT 兌換 THB
฿0.0462357832
1 1MT 兌換 TWD
NT$0.0446282928
1 1MT 兌換 CHF
Fr0.001226052
1 1MT 兌換 HKD
HK$0.0105985384
1 1MT 兌換 MAD
.د.م0.0135955544