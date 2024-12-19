1intro 圖標

1intro 價格 (INTRO)

USD

1intro (INTRO) 實時價格圖表

$0.00402694
$0.00402694$0.00402694
-3.40%(1D)

今天 1intro (INTRO) 的價格

今天 1intro (INTRO) 的實時價格爲 0.00402694 USD。目前其市值爲 $ 1.16M USD。INTRO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
1intro 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 373.38 USD
- 1intro 當天價格變化爲 -3.44%
- 其循環供應量爲 287.50M USD

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1intro (INTRO) 價格表現 USD

今天內，1intro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000143719906582085
在過去30天內，1intro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010082704
在過去60天內，1intro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009874097
在過去90天內，1intro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003086577679641562

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000143719906582085-3.44%
30天$ -0.0010082704-25.03%
60天$ -0.0009874097-24.52%
90天$ -0.003086577679641562-43.39%

1intro (INTRO) 價格分析

1intro 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00384532
$ 0.00384532$ 0.00384532

$ 0.00418771
$ 0.00418771$ 0.00418771

$ 0.071028
$ 0.071028$ 0.071028

+0.12%

-3.44%

-11.07%

1intro (INTRO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 373.38
$ 373.38$ 373.38

287.50M
287.50M 287.50M

什麼是1intro (INTRO)

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1intro (INTRO) 資源

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官網

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INTRO 兌換爲當地貨幣

1 INTRO 兌換 AUD
A$0.006443104
1 INTRO 兌換 GBP
0.0031410132
1 INTRO 兌換 EUR
0.003825593
1 INTRO 兌換 USD
$0.00402694
1 INTRO 兌換 MYR
RM0.01812123
1 INTRO 兌換 TRY
0.1412247858
1 INTRO 兌換 JPY
¥0.6320685024
1 INTRO 兌換 RUB
0.4152580528
1 INTRO 兌換 INR
0.3425315164
1 INTRO 兌換 IDR
Rp66.0153992736
1 INTRO 兌換 PHP
0.2374686518
1 INTRO 兌換 EGP
￡E.0.2049309766
1 INTRO 兌換 BRL
R$0.0254099914
1 INTRO 兌換 CAD
C$0.0057585242
1 INTRO 兌換 BDT
0.48121933
1 INTRO 兌換 NGN
6.262697088
1 INTRO 兌換 UAH
0.1690106718
1 INTRO 兌換 VES
Bs0.201347
1 INTRO 兌換 PKR
Rs1.1204557856
1 INTRO 兌換 KZT
2.1050023462
1 INTRO 兌換 THB
฿0.1390905076
1 INTRO 兌換 TWD
NT$0.1313587828
1 INTRO 兌換 CHF
Fr0.0035839766
1 INTRO 兌換 HKD
HK$0.0312893238
1 INTRO 兌換 MAD
.د.م0.0401888612