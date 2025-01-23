1INCH yVault 圖標

1INCH yVault 價格 (YV1INCH)

USD

1INCH yVault (YV1INCH) 實時價格圖表

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-6.80%(1D)

今天 1INCH yVault (YV1INCH) 的價格

今天 1INCH yVault (YV1INCH) 的實時價格爲 0.343324 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。YV1INCH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
1INCH yVault 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- 1INCH yVault 當天價格變化爲 -7.08%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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1INCH yVault (YV1INCH) 價格表現 USD

今天內，1INCH yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0261924817004948
在過去30天內，1INCH yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0652383921
在過去60天內，1INCH yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0588150404
在過去90天內，1INCH yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.05113208646422855

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0261924817004948-7.08%
30天$ -0.0652383921-19.00%
60天$ -0.0588150404-17.13%
90天$ +0.05113208646422855+17.50%

1INCH yVault (YV1INCH) 價格分析

1INCH yVault 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.34238
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-0.23%

-7.08%

-17.03%

1INCH yVault (YV1INCH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是1INCH yVault (YV1INCH)

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1INCH yVault (YV1INCH) 資源

官網

大家還在問：關於 1INCH yVault (YV1INCH) 的其他問題

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YV1INCH 兌換爲當地貨幣

1 YV1INCH 兌換 AUD
A$0.54588516
1 YV1INCH 兌換 GBP
0.27809244
1 YV1INCH 兌換 EUR
0.32959104
1 YV1INCH 兌換 USD
$0.343324
1 YV1INCH 兌換 MYR
RM1.52435856
1 YV1INCH 兌換 TRY
12.2395006
1 YV1INCH 兌換 JPY
¥53.72677276
1 YV1INCH 兌換 RUB
34.074907
1 YV1INCH 兌換 INR
29.69065952
1 YV1INCH 兌換 IDR
Rp5,628.26139456
1 YV1INCH 兌換 PHP
20.12565288
1 YV1INCH 兌換 EGP
￡E.17.27263044
1 YV1INCH 兌換 BRL
R$2.03934456
1 YV1INCH 兌換 CAD
C$0.49095332
1 YV1INCH 兌換 BDT
41.87179504
1 YV1INCH 兌換 NGN
534.77176212
1 YV1INCH 兌換 UAH
14.419608
1 YV1INCH 兌換 VES
Bs18.88282
1 YV1INCH 兌換 PKR
Rs95.71186472
1 YV1INCH 兌換 KZT
178.9061364
1 YV1INCH 兌換 THB
฿11.65241656
1 YV1INCH 兌換 TWD
NT$11.24729424
1 YV1INCH 兌換 CHF
Fr0.3089916
1 YV1INCH 兌換 HKD
HK$2.67106072
1 YV1INCH 兌換 MAD
.د.م3.42637352