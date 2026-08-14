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1INCH 目前實時價格為 0.08231 TWD。1INCH 市值為 116,170,730.109603796623 TWD。追蹤台灣的 1INCH 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！1INCH 目前實時價格為 0.08231 TWD。1INCH 市值為 116,170,730.109603796623 TWD。追蹤台灣的 1INCH 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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1INCH實時價格 (1INCH)

1 1INCH 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2.6322256
NT$2.6322256NT$2.6322256
-0.96%1D
TWD
1INCH (1INCH) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:13:13 (UTC+8)

1INCH 今日價格

1INCH (1INCH) 今日實時價格為 NT$ 0.08231，過去 24 小時內變化了 0.96%。目前 1INCH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.08231 每 1INCH。

1INCH 目前市值在 NT$ 116.17M 排名第 #179，流通供應量為 1.41B 1INCH。過去 24 小時內，1INCH 的交易價格在 NT$ 0.08192（低點）和 NT$ 0.0838（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 251.4182950784，而歷史最低價為 NT$ 2.0850565092588017852

短期表現方面，1INCH 在過去一小時內波動了 +0.20%，過去7 天內波動了 -2.06%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.31K

1INCH（1INCH）市場資訊

No.179

NT$ 116.17M
NT$ 116.17MNT$ 116.17M

NT$ 54.31K
NT$ 54.31KNT$ 54.31K

NT$ 123.46M
NT$ 123.46MNT$ 123.46M

1.41B
1.41B 1.41B

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

94.09%

0.01%

ETH

1INCH 的目前市值為 NT$ 116.17M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.31K。1INCH 的流通量為 1.41B，總供應量是 1500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 123.46M

1INCH 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.08192
NT$ 0.08192NT$ 0.08192
24H最低價
NT$ 0.0838
NT$ 0.0838NT$ 0.0838
24H最高價

NT$ 0.08192
NT$ 0.08192NT$ 0.08192

NT$ 0.0838
NT$ 0.0838NT$ 0.0838

NT$ 251.4182950784
NT$ 251.4182950784NT$ 251.4182950784

NT$ 2.0850565092588017852
NT$ 2.0850565092588017852NT$ 2.0850565092588017852

+0.20%

-0.96%

-2.06%

-2.06%

1INCH（1INCH）價格歷史 TWD

跟蹤 1INCH 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0255143-0.96%
30天NT$ +0.00705+9.36%
60天NT$ +0.00416+5.32%
90天NT$ -0.01153-12.29%
1INCH 今日價格變化

今天，1INCH 記錄了 NT$ -0.0255143 (-0.96%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

1INCH 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00705 (+9.36%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

1INCH 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，1INCH 的變化為 NT$ +0.00416 (+5.32%)，從而更廣泛地了解其表現。

1INCH 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.01153 (-12.29%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 1INCH（1INCH）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 1INCH 價格歷史頁面

1INCH 分析

本分析利用人工智慧模型評估 1INCH 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

1INCH 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 1INCH 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

1INCH_USDT 在 4 小時周期中運行於 0.08226 這一價格水平。目前價格位於 S2 枢紐點 0.08262 之下，處於中心區間 0.08309 以下的弱勢區域。短期均線組呈現買入信號，而長期趨勢仍維持下行排列。指標體系出現分歧，快慢線尚未形成統一方向。 MACD 指標顯示死叉狀態，空頭動能佔據主導地位。RSI 則處於中性區域，多空雙方力量暫時平衡。KDJ 與 StochRSI 數值呈現震盪特徵，缺乏單邊突破的動力。布林帶開口收窄，波動率呈現壓縮態勢。快慢指標分層運行，短期反彈受到中期均線的抑制。市場交投情緒趨於謹慎，成交量未能配合價格出現大幅波動。 上方近端阻力位位於 S1 點位 0.0828，距離現價不足 1%。強阻力位則位於中心區間 0.08309 及 R1 點位 0.08327。下方支撐參考 S2 點位 0.08262，若跌破該水準，將進一步測試更低層級。關鍵價格點密集分布於當前價格上下 0.5% 的範圍內。交易者需密切觀察價格在樞紐點附近的停留時間及突破的有效性。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 1INCH 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾項關鍵因素會影響 1INCH 代幣的價格：

1. DEX 聚合需求——去中心化交易所的交易量越高，其使用價值便越高。
2. 協議升級與新功能——技術上的改進能提升投資者的信心。
3. DeFi 市場情緒——整體去中心化金融趨勢將影響其採用程度。
4. 代幣使用範圍擴展——除治理之外的新應用場景將增強其價值。
5. 其他 DEX 聚合器的競爭——市場佔有率將對價格產生影響。
6. 交易量與流動性——更高的交易活動有助於維持價格穩定。
7. 治理提案與社群決策——協議變更將影響其長期價值。
8. 合作夥伴公告——與各大平台的整合將帶動市場關注度。
9. 做市商激勵措施——獎勵計畫將影響代幣的流通量。
10. 整體加密貨幣市場環境——比特幣與以太坊的走勢將對其他山寨幣產生影響。

為什麼人們想知道 1INCH 今天的價格？

人們想要了解今日的 1INCH 價格，因為：1）交易決策——買入或賣出的時機會影響利潤；2）投資組合追蹤——監控投資價值的變化；3）市場分析——洞悉趨勢與波動性；4）DeFi 機會——1INCH 支援 DEX 聚合服務。

1INCH 的價格預測

1INCH（1INCH）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，1INCH 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
1INCH (1INCH) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，1INCH 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 1INCH 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 1INCH 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 1INCH 2026–2027 年價格的預測。

關於 1INCH

1inch (1INCH) 是一個去中心化交易所（DEX）聚合器，旨在將來自各種 DEX 的流動性和價格滾動到一個平台，以提供用戶最佳的交易匯率。1INCH 代幣是該平台的原生實用代幣，在其治理結構中起著關鍵作用。平台的用戶可以使用 1INCH 代幣對各種協議設置和開發提案進行投票，從而參與到 1inch 網絡的決策過程中。該代幣運行在一種通脹模型上，新的代幣作為對流動性提供者的獎勵而發行。1INCH 的主要使用案例是在 DeFi 生態系統中促進有效且成本效益的加密貨幣交易。

如何在台灣購買和投資 1INCH

準備好開始使用 1INCH 了嗎？在 MEXC 購買 1INCH 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 1INCH 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 1INCH (1INCH) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，1INCH 將立即存入您的錢包。
1INCH (1INCH) 購買教程

1INCH 能做什麼？

擁有 1INCH 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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在 MEXC 上購買 1INCH (1INCH) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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合約交易手續費：
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什麼是1INCH (1INCH)

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

1INCH資源

要更深入地瞭解 1INCH，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方1INCH網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

人們還問：關於1INCH的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:13:13 (UTC+8)

1INCH（1INCH）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 1INCH 的更多資訊

1INCHUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 1INCH。在 MEXC 上探索 1INCHUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 1INCH (1INCH) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 1INCH 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
1INCH/USDT
NT$2.6293492
NT$2.6293492NT$2.6293492
-1.17%
746.44K (USDT)

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NT$2.7169196
NT$2.7169196NT$2.7169196

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utility token

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NT$0.1783368
NT$0.1783368NT$0.1783368

-5.47%

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Thinking Cat

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NT$0.4972976
NT$0.4972976NT$0.4972976

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NT$9.07664
NT$9.07664NT$9.07664

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NT$9.1114764NT$9.1114764

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NT$8.8363008NT$8.8363008

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NT$0.372938044NT$0.372938044

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NT$34.9664772NT$34.9664772

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NT$3.5760044NT$3.5760044

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AEON

AEON

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NT$2.0796372NT$2.0796372

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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