1INCH實時價格 (1INCH)
1INCH (1INCH) 今日實時價格為 NT$ 0.08231，過去 24 小時內變化了 0.96%。目前 1INCH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.08231 每 1INCH。
1INCH 目前市值在 NT$ 116.17M 排名第 #179，流通供應量為 1.41B 1INCH。過去 24 小時內，1INCH 的交易價格在 NT$ 0.08192（低點）和 NT$ 0.0838（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 251.4182950784，而歷史最低價為 NT$ 2.0850565092588017852。
短期表現方面，1INCH 在過去一小時內波動了 +0.20%，過去7 天內波動了 -2.06%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.31K。
No.179
94.09%
0.01%
ETH
1INCH 的目前市值為 NT$ 116.17M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.31K。1INCH 的流通量為 1.41B，總供應量是 1500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 123.46M。
+0.20%
-0.96%
-2.06%
-2.06%
跟蹤 1INCH 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0255143
|-0.96%
|30天
|NT$ +0.00705
|+9.36%
|60天
|NT$ +0.00416
|+5.32%
|90天
|NT$ -0.01153
|-12.29%
今天，1INCH 記錄了 NT$ -0.0255143 (-0.96%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00705 (+9.36%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，1INCH 的變化為 NT$ +0.00416 (+5.32%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.01153 (-12.29%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 1INCH 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 1INCH 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|現價＜S2
|位於 S2 下方
|比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 < 下軌
|觸及或突破下軌
|進入「便宜」區，波動放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
1INCH_USDT 在 4 小時周期中運行於 0.08226 這一價格水平。目前價格位於 S2 枢紐點 0.08262 之下，處於中心區間 0.08309 以下的弱勢區域。短期均線組呈現買入信號，而長期趨勢仍維持下行排列。指標體系出現分歧，快慢線尚未形成統一方向。 MACD 指標顯示死叉狀態，空頭動能佔據主導地位。RSI 則處於中性區域，多空雙方力量暫時平衡。KDJ 與 StochRSI 數值呈現震盪特徵，缺乏單邊突破的動力。布林帶開口收窄，波動率呈現壓縮態勢。快慢指標分層運行，短期反彈受到中期均線的抑制。市場交投情緒趨於謹慎，成交量未能配合價格出現大幅波動。 上方近端阻力位位於 S1 點位 0.0828，距離現價不足 1%。強阻力位則位於中心區間 0.08309 及 R1 點位 0.08327。下方支撐參考 S2 點位 0.08262，若跌破該水準，將進一步測試更低層級。關鍵價格點密集分布於當前價格上下 0.5% 的範圍內。交易者需密切觀察價格在樞紐點附近的停留時間及突破的有效性。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，1INCH 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
1inch (1INCH) 是一個去中心化交易所（DEX）聚合器，旨在將來自各種 DEX 的流動性和價格滾動到一個平台，以提供用戶最佳的交易匯率。1INCH 代幣是該平台的原生實用代幣，在其治理結構中起著關鍵作用。平台的用戶可以使用 1INCH 代幣對各種協議設置和開發提案進行投票，從而參與到 1inch 網絡的決策過程中。該代幣運行在一種通脹模型上，新的代幣作為對流動性提供者的獎勵而發行。1INCH 的主要使用案例是在 DeFi 生態系統中促進有效且成本效益的加密貨幣交易。
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The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.
要更深入地瞭解 1INCH，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
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加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
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過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
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|01-28 07:44:00
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美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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