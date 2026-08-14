1INCH 今日價格

1INCH (1INCH) 今日實時價格為 NT$ 0.08231，過去 24 小時內變化了 0.96%。目前 1INCH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.08231 每 1INCH。

1INCH 目前市值在 NT$ 116.17M 排名第 #179，流通供應量為 1.41B 1INCH。過去 24 小時內，1INCH 的交易價格在 NT$ 0.08192（低點）和 NT$ 0.0838（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 251.4182950784，而歷史最低價為 NT$ 2.0850565092588017852。

短期表現方面，1INCH 在過去一小時內波動了 +0.20%，過去7 天內波動了 -2.06%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.31K。

1INCH（1INCH）市場資訊

排名 No.179 市值 NT$ 116.17MNT$ 116.17M NT$ 116.17M 成交量（24H） NT$ 54.31KNT$ 54.31K NT$ 54.31K 完全稀釋市值 NT$ 123.46MNT$ 123.46M NT$ 123.46M 流通量 1.41B 1.41B 1.41B 最大供應量 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 總供應量 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 流通率 94.09% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 ETH

1INCH 的目前市值為 NT$ 116.17M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.31K。1INCH 的流通量為 1.41B，總供應量是 1500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 123.46M。