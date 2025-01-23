16DAO 圖標

16DAO 價格 (16DAO)

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16DAO (16DAO) 實時價格圖表

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今天 16DAO (16DAO) 的價格

今天 16DAO (16DAO) 的實時價格爲 0.00483654 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。16DAO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
16DAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 23.55 USD
- 16DAO 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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16DAO (16DAO) 價格表現 USD

今天內，16DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，16DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010618754
在過去60天內，16DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019152427
在過去90天內，16DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.007259920704037158

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0010618754-21.95%
60天$ -0.0019152427-39.59%
90天$ -0.007259920704037158-60.01%

16DAO (16DAO) 價格分析

16DAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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16DAO (16DAO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是16DAO (16DAO)

$16DAO is the governance token of DZ Labs. DZ Labs is an IP operation and management group that operates on a Web3 organizational structure. Its business covers IP reserves, encrypted payments, content IP-ification, and investment, with novels as the starting point of its IP reserve.

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16DAO (16DAO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 16DAO (16DAO) 的其他問題

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16DAO 兌換爲當地貨幣

1 16DAO 兌換 AUD
A$0.0076900986
1 16DAO 兌換 GBP
0.0039175974
1 16DAO 兌換 EUR
0.0046430784
1 16DAO 兌換 USD
$0.00483654
1 16DAO 兌換 MYR
RM0.0214742376
1 16DAO 兌換 TRY
0.172422651
1 16DAO 兌換 JPY
¥0.7568701446
1 16DAO 兌換 RUB
0.480026595
1 16DAO 兌換 INR
0.4182639792
1 16DAO 兌換 IDR
Rp79.2875282976
1 16DAO 兌換 PHP
0.2835179748
1 16DAO 兌換 EGP
￡E.0.2433263274
1 16DAO 兌換 BRL
R$0.0287290476
1 16DAO 兌換 CAD
C$0.0069162522
1 16DAO 兌換 BDT
0.5898644184
1 16DAO 兌換 NGN
7.5335398002
1 16DAO 兌換 UAH
0.20313468
1 16DAO 兌換 VES
Bs0.2660097
1 16DAO 兌換 PKR
Rs1.3483306212
1 16DAO 兌換 KZT
2.520320994
1 16DAO 兌換 THB
฿0.1641521676
1 16DAO 兌換 TWD
NT$0.1584450504
1 16DAO 兌換 CHF
Fr0.004352886
1 16DAO 兌換 HKD
HK$0.0376282812
1 16DAO 兌換 MAD
.د.م0.0482686692