114514 今日價格

114514 (114514) 今日實時價格為 NT$ 0.000516，過去 24 小時內變化了 4.67%。目前 114514 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.000516 每 114514。

114514 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- 114514。過去 24 小時內，114514 的交易價格在 NT$ 0.0004801（低點）和 NT$ 0.0005682（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，114514 在過去一小時內波動了 -0.18%，過去7 天內波動了 -33.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.83K。

114514（114514）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 58.83KNT$ 58.83K NT$ 58.83K 完全稀釋市值 NT$ 515.87KNT$ 515.87K NT$ 515.87K 流通量 ---- -- 總供應量 999,755,921.843922 999,755,921.843922 999,755,921.843922 所屬公鏈 SOL

114514 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.83K。114514 的流通量為 --，總供應量是 999755921.843922，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 515.87K。