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114514 目前實時價格為 0.000516 TWD。114514 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 114514 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！114514 目前實時價格為 0.000516 TWD。114514 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 114514 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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114514實時價格 (114514)

1 114514 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.01649136
NT$0.01649136NT$0.01649136
-4.67%1D
TWD
114514 (114514) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:12:59 (UTC+8)

114514 今日價格

114514 (114514) 今日實時價格為 NT$ 0.000516，過去 24 小時內變化了 4.67%。目前 114514 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.000516 每 114514。

114514 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- 114514。過去 24 小時內，114514 的交易價格在 NT$ 0.0004801（低點）和 NT$ 0.0005682（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，114514 在過去一小時內波動了 -0.18%，過去7 天內波動了 -33.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.83K

114514（114514）市場資訊

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NT$ 58.83K
NT$ 58.83KNT$ 58.83K

NT$ 515.87K
NT$ 515.87KNT$ 515.87K

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999,755,921.843922
999,755,921.843922 999,755,921.843922

SOL

114514 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.83K。114514 的流通量為 --，總供應量是 999755921.843922，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 515.87K

114514 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0004801
NT$ 0.0004801NT$ 0.0004801
24H最低價
NT$ 0.0005682
NT$ 0.0005682NT$ 0.0005682
24H最高價

NT$ 0.0004801
NT$ 0.0004801NT$ 0.0004801

NT$ 0.0005682
NT$ 0.0005682NT$ 0.0005682

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-0.18%

-4.67%

-33.00%

-33.00%

114514（114514）價格歷史 TWD

跟蹤 114514 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.000807874-4.67%
30天NT$ -0.0015914-75.52%
60天NT$ -0.000453-46.75%
90天NT$ -0.0004048-43.97%
114514 今日價格變化

今天，114514 記錄了 NT$ -0.000807874 (-4.67%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

114514 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0015914 (-75.52%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

114514 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，114514 的變化為 NT$ -0.000453 (-46.75%)，從而更廣泛地了解其表現。

114514 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0004048 (-43.97%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 114514（114514）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

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114514 分析

本分析利用人工智慧模型評估 114514 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

114514 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 114514 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 72% | 看跌 28%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點現價 ＞ R2位於 R2 上方比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

【市場結構】 114514_USDT 在 4 小時周期中運行於樞紐體系下方，現價 2.6E-4 位於中枢 2.521E-4 上方 3.14%。MA 與 EMA 組合呈現 5-6 個買入信號，短期均線系統維持上行排列。價格處於樞紐點上方，但距離 R1 阻力位 2.543E-4 僅有 2.27% 的空間。 【動能狀態】 MACD 录得金叉信號，多方動能開始聚集。RSI 处于中性區間，動能分布未出現極端狀態。短期技術指標呈現多空動能向多方傾斜的格局，快速指標與趨勢指標方向一致。 【關鍵價位】 上方阻力位 R1：2.543E-4，距現價 2.27%；R2：2.577E-4，距現價 7.81%，為遠端參考位。下方支撐位 S1：2.487E-4，距現價 4.42%；中枢 2.521E-4，距現價 3.14%，構成近端關鍵價位。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 114514 的價格？

「114514」這個代幣似乎是一個網路迷因或基於社群的加密貨幣。價格影響因素通常包括：供需動態、社群情緒與社群媒體熱度、交易所交易量、做市商活動、整體加密貨幣市場趨勢、監管新聞的影響，以及投機性交易行為。

為什麼人們想知道 114514 今天的價格？

人們希望了解今日的114514代幣價格，原因有以下幾點：追蹤投資績效、做出買賣決策、進行投資組合管理、進行市場分析，以及隨時掌握價格走勢。交易員會每日監控價格，以識別趨勢、評估獲利能力，並有效掌握交易時機。

114514 的價格預測

114514（114514）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，114514 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
114514 (114514) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，114514 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 114514 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 114514 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 114514 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 114514

準備好開始使用 114514 了嗎？在 MEXC 購買 114514 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 114514 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 114514 (114514) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，114514 將立即存入您的錢包。
114514 (114514) 購買教程

114514 能做什麼？

擁有 114514 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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什麼是114514 (114514)

代幣名稱源自日本網路文化中的數字梗「114514」（社群常將其與「野獣先輩」等次文化梗連結）。

114514資源

要更深入地瞭解 114514，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

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頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:12:59 (UTC+8)

114514（114514）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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114514USDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 114514。在 MEXC 上探索 114514USDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 114514 (114514) 盤口

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
114514/USDT
NT$0.01649136
NT$0.01649136NT$0.01649136
-4.65%
113.65M (USDT)

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NT$2.7460032
NT$2.7460032NT$2.7460032

+352.21%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17811308
NT$0.17811308NT$0.17811308

-5.59%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.504968
NT$0.504968NT$0.504968

-18.13%

up

up

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NT$9.089424
NT$9.089424NT$9.089424

+22.26%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.0980532
NT$9.0980532NT$9.0980532

+2.28%

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Fusionist

Fusionist

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NT$8.849724
NT$8.849724NT$8.849724

+139.18%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.374325108
NT$0.374325108NT$0.374325108

+79.39%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$35.00419
NT$35.00419NT$35.00419

+54.95%

Humanity

Humanity

H

NT$3.5929432
NT$3.5929432NT$3.5929432

+17.69%

AEON

AEON

AEON

NT$2.0796372
NT$2.0796372NT$2.0796372

+16.11%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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114514
TWD
TWD

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