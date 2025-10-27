100xDarren（100X）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00031509 $ 0.00031509 $ 0.00031509 24H最低價 $ 0.00044729 $ 0.00044729 $ 0.00044729 24H最高價 24H最低價 $ 0.00031509$ 0.00031509 $ 0.00031509 24H最高價 $ 0.00044729$ 0.00044729 $ 0.00044729 歷史最高 $ 0.00051909$ 0.00051909 $ 0.00051909 最低價 $ 0.00014753$ 0.00014753 $ 0.00014753 漲跌幅（1H） -3.45% 漲跌幅（1D） +3.07% 漲跌幅（7D） +41.03% 漲跌幅（7D） +41.03%

100xDarren（100X）目前實時價格為 $0.00040439。過去 24 小時內，100X 的交易價格在 $ 0.00031509 至 $ 0.00044729 之間波動，市場活躍度顯著。100X 的歷史最高價為 $ 0.00051909，歷史最低價為 $ 0.00014753。

從短期表現來看，100X 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.45%，過去 24 小時內變動為 +3.07%，過去 7 天內累計變動為 +41.03%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

100xDarren（100X）市場資訊

市值 $ 406.52K$ 406.52K $ 406.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 406.52K$ 406.52K $ 406.52K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 總供應量 999,969,633.502791 999,969,633.502791 999,969,633.502791

100xDarren 的目前市值為 $ 406.52K, 它過去 24 小時的交易量為 --。100X 的流通量為 999.97M，總供應量是 999969633.502791，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 406.52K。