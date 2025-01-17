今天 1000x by Virtuals (1000X) 的價格

今天 1000x by Virtuals (1000X) 的實時價格爲 0.00881083 USD。目前其市值爲 $ 8.74M USD。1000X 兌換 USD 的價格爲實時更新。

1000x by Virtuals 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 549.88K USD

- 1000x by Virtuals 當天價格變化爲 -31.79%

- 其循環供應量爲 992.37M USD

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