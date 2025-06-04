1000CAT 價格 (1000CAT)
今天 1000CAT (1000CAT) 的實時價格爲 0.0076261 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。1000CAT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
1000CAT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.71M USD
- 1000CAT 當天價格變化爲 +5.53%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，1000CAT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00039942。
在過去30天內，1000CAT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0018478467。
在過去60天內，1000CAT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0032961819。
在過去90天內，1000CAT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000696449443075247。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00039942
|+5.53%
|30天
|$ +0.0018478467
|+24.23%
|60天
|$ +0.0032961819
|+43.22%
|90天
|$ -0.000696449443075247
|-8.36%
1000CAT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.21%
+5.53%
-14.35%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 1000CAT 兌換 VND
₫200.6808215
|1 1000CAT 兌換 AUD
A$0.011744194
|1 1000CAT 兌換 GBP
￡0.005567053
|1 1000CAT 兌換 EUR
€0.006634707
|1 1000CAT 兌換 USD
$0.0076261
|1 1000CAT 兌換 MYR
RM0.032334664
|1 1000CAT 兌換 TRY
₺0.298409293
|1 1000CAT 兌換 JPY
¥1.09739579
|1 1000CAT 兌換 RUB
₽0.602233117
|1 1000CAT 兌換 INR
₹0.65355677
|1 1000CAT 兌換 IDR
Rp125.018012784
|1 1000CAT 兌換 KRW
₩10.504266401
|1 1000CAT 兌換 PHP
₱0.42477377
|1 1000CAT 兌換 EGP
￡E.0.378712126
|1 1000CAT 兌換 BRL
R$0.042934943
|1 1000CAT 兌換 CAD
C$0.010447757
|1 1000CAT 兌換 BDT
৳0.932214464
|1 1000CAT 兌換 NGN
₦12.066549247
|1 1000CAT 兌換 UAH
₴0.316864455
|1 1000CAT 兌換 VES
Bs0.7321056
|1 1000CAT 兌換 PKR
Rs2.145145669
|1 1000CAT 兌換 KZT
₸3.906774769
|1 1000CAT 兌換 THB
฿0.248915904
|1 1000CAT 兌換 TWD
NT$0.228783
|1 1000CAT 兌換 AED
د.إ0.027987787
|1 1000CAT 兌換 CHF
Fr0.006253402
|1 1000CAT 兌換 HKD
HK$0.059788624
|1 1000CAT 兌換 MAD
.د.م0.070083859
|1 1000CAT 兌換 MXN
$0.146649903