1000CAT 圖標

1000CAT 價格 (1000CAT)

USD

1000CAT (1000CAT) 實時價格圖表

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+5.50%(1D)

今天 1000CAT (1000CAT) 的價格

今天 1000CAT (1000CAT) 的實時價格爲 0.0076261 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。1000CAT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
1000CAT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.71M USD
- 1000CAT 當天價格變化爲 +5.53%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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1000CAT (1000CAT) 價格表現 USD

今天內，1000CAT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00039942
在過去30天內，1000CAT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0018478467
在過去60天內，1000CAT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0032961819
在過去90天內，1000CAT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000696449443075247

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00039942+5.53%
30天$ +0.0018478467+24.23%
60天$ +0.0032961819+43.22%
90天$ -0.000696449443075247-8.36%

1000CAT (1000CAT) 價格分析

1000CAT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00713758
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$ 0.00777025
$ 0.00777025$ 0.00777025

$ 0.060229
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+0.21%

+5.53%

-14.35%

1000CAT (1000CAT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 2.71M
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什麼是1000CAT (1000CAT)

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1000CAT (1000CAT) 資源

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大家還在問：關於 1000CAT (1000CAT) 的其他問題

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1000CAT 兌換爲當地貨幣

1 1000CAT 兌換 VND
200.6808215
1 1000CAT 兌換 AUD
A$0.011744194
1 1000CAT 兌換 GBP
0.005567053
1 1000CAT 兌換 EUR
0.006634707
1 1000CAT 兌換 USD
$0.0076261
1 1000CAT 兌換 MYR
RM0.032334664
1 1000CAT 兌換 TRY
0.298409293
1 1000CAT 兌換 JPY
¥1.09739579
1 1000CAT 兌換 RUB
0.602233117
1 1000CAT 兌換 INR
0.65355677
1 1000CAT 兌換 IDR
Rp125.018012784
1 1000CAT 兌換 KRW
10.504266401
1 1000CAT 兌換 PHP
0.42477377
1 1000CAT 兌換 EGP
￡E.0.378712126
1 1000CAT 兌換 BRL
R$0.042934943
1 1000CAT 兌換 CAD
C$0.010447757
1 1000CAT 兌換 BDT
0.932214464
1 1000CAT 兌換 NGN
12.066549247
1 1000CAT 兌換 UAH
0.316864455
1 1000CAT 兌換 VES
Bs0.7321056
1 1000CAT 兌換 PKR
Rs2.145145669
1 1000CAT 兌換 KZT
3.906774769
1 1000CAT 兌換 THB
฿0.248915904
1 1000CAT 兌換 TWD
NT$0.228783
1 1000CAT 兌換 AED
د.إ0.027987787
1 1000CAT 兌換 CHF
Fr0.006253402
1 1000CAT 兌換 HKD
HK$0.059788624
1 1000CAT 兌換 MAD
.د.م0.070083859
1 1000CAT 兌換 MXN
$0.146649903