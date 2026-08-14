1 Million Circles 今日價格

1 Million Circles (CIRCLES) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CIRCLES 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CIRCLES。

1 Million Circles 目前市值在 $ 19,756.51 排名第 #-，流通供應量為 744.80M CIRCLES。過去 24 小時內，CIRCLES 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CIRCLES 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

1 Million Circles（CIRCLES）市場資訊

市值 $ 19.76K$ 19.76K $ 19.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 25.06K$ 25.06K $ 25.06K 流通量 744.80M 744.80M 744.80M 總供應量 944,799,103.058737 944,799,103.058737 944,799,103.058737

1 Million Circles 的目前市值為 $ 19.76K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CIRCLES 的流通量為 744.80M，總供應量是 944799103.058737，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.06K。