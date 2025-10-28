1 dog can change your life（1DOG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.63% 漲跌幅（1D） -0.03% 漲跌幅（7D） -9.43%

1 dog can change your life（1DOG）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，1DOG 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。1DOG 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，1DOG 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.63%，過去 24 小時內變動為 -0.03%，過去 7 天內累計變動為 -9.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

1 dog can change your life（1DOG）市場資訊

市值 $ 8.58K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 8.58K 流通量 996.53M 總供應量 996,529,071.732354

1 dog can change your life 的目前市值為 $ 8.58K, 它過去 24 小時的交易量為 --。1DOG 的流通量為 996.53M，總供應量是 996529071.732354，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.58K。