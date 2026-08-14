1 community can change your life 今日價格

1 community can change your life (COMMUNITY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0,79%。目前 COMMUNITY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 COMMUNITY。

1 community can change your life 目前市值在 $ 35 096 排名第 #-，流通供應量為 912,59M COMMUNITY。過去 24 小時內，COMMUNITY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，COMMUNITY 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +4,07%。過去一天，總交易量達到 --。

1 community can change your life（COMMUNITY）市場資訊

市值 $ 35,10K$ 35,10K $ 35,10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 35,10K$ 35,10K $ 35,10K 流通量 912,59M 912,59M 912,59M 總供應量 912 586 432,31461 912 586 432,31461 912 586 432,31461

1 community can change your life 的目前市值為 $ 35,10K, 它過去 24 小時的交易量為 --。COMMUNITY 的流通量為 912,59M，總供應量是 912586432.31461，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 35,10K。