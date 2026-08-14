1 Coin Can Change Your Life 今日價格

1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.85%。目前 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE。

1 Coin Can Change Your Life 目前市值在 $ 321,845 排名第 #-，流通供應量為 999.84M 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE。過去 24 小時內，1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04228821，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 -17.77%。過去一天，總交易量達到 $ 345.73K。

1 Coin Can Change Your Life（1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE）市場資訊

市值 $ 321.85K$ 321.85K $ 321.85K 成交量（24H） $ 345.73K$ 345.73K $ 345.73K 完全稀釋市值 $ 321.85K$ 321.85K $ 321.85K 流通量 999.84M 999.84M 999.84M 總供應量 999,835,951.401088 999,835,951.401088 999,835,951.401088

1 Coin Can Change Your Life 的目前市值為 $ 321.85K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 345.73K。1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE 的流通量為 999.84M，總供應量是 999835951.401088，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 321.85K。