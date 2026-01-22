Ucan fix life in1day 今日價格

Ucan fix life in1day (1) 今日實時價格為 $ 0.004111，過去 24 小時內變化了 45.29%。目前 1 兌 USD 的匯率為 $ 0.004111 每 1。

Ucan fix life in1day 目前市值在 $ 4.11M 排名第 #1293，流通供應量為 1.00B 1。過去 24 小時內，1 的交易價格在 $ 0.003655（低點）和 $ 0.009405（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.017344509630410575，而歷史最低價為 $ 0.001408711790331318。

短期表現方面，1 在過去一小時內波動了 +3.13%，過去7 天內波動了 +37.03%。過去一天，總交易量達到 $ 73.62K。

Ucan fix life in1day（1）市場資訊

排名 No.1293 市值 $ 4.11M$ 4.11M $ 4.11M 成交量（24H） $ 73.62K$ 73.62K $ 73.62K 完全稀釋市值 $ 4.11M$ 4.11M $ 4.11M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 100.00% 所屬公鏈 BSC

Ucan fix life in1day 的目前市值為 $ 4.11M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 73.62K。1 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.11M。