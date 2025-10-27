0xy 目前實時價格為 0.02406344 USD。跟蹤 0XY 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 0XY 價格趨勢。0xy 目前實時價格為 0.02406344 USD。跟蹤 0XY 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 0XY 價格趨勢。

更多關於 0XY

0XY 價格資訊

0XY 幣種官網

0XY 代幣經濟

0XY 價格預測

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

0xy 圖標

0xy 價格 (0XY)

未上架

1 0XY 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0241398
$0.0241398$0.0241398
-5.00%1D
mexc
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。探索 MEXC 現貨查看已上線幣種！
USD
0xy (0XY) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:22:01 (UTC+8)

0xy（0XY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.02382536
$ 0.02382536$ 0.02382536
24H最低價
$ 0.0257801
$ 0.0257801$ 0.0257801
24H最高價

$ 0.02382536
$ 0.02382536$ 0.02382536

$ 0.0257801
$ 0.0257801$ 0.0257801

$ 0.108905
$ 0.108905$ 0.108905

$ 0.00000131
$ 0.00000131$ 0.00000131

+0.99%

-5.40%

-24.16%

-24.16%

0xy（0XY）目前實時價格為 $0.02406344。過去 24 小時內，0XY 的交易價格在 $ 0.02382536$ 0.0257801 之間波動，市場活躍度顯著。0XY 的歷史最高價為 $ 0.108905，歷史最低價為 $ 0.00000131

從短期表現來看，0XY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.99%，過去 24 小時內變動為 -5.40%，過去 7 天內累計變動為 -24.16%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

0xy（0XY）市場資訊

$ 24.06M
$ 24.06M$ 24.06M

--
----

$ 24.06M
$ 24.06M$ 24.06M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,997.467258
999,999,997.467258 999,999,997.467258

0xy 的目前市值為 $ 24.06M, 它過去 24 小時的交易量為 --。0XY 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999997.467258，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.06M

0xy（0XY）價格歷史 USD

今天內，0xy 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.00137613271834212
在過去30天內，0xy 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0150565184
在過去60天內，0xy 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去90天內，0xy 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00137613271834212-5.40%
30天$ -0.0150565184-62.57%
60天$ 0--
90天$ 0--

什麼是0xy (0XY)

Our symbol unites all neurodivergent people — a reminder that thinking differently is a strength, not a limitation. We’re here to support and inspire everyone who sees the world in their own unique way. Use $OXY to tip, sponsor, or commission work from neurodivergent artists, writers, developers, and storytellers in our ecosystem. It’s a way to financially empower those whose voices are often overlooked.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

0xy (0XY) 資源

官網

0xy 價格預測 (USD)

0xy（0XY）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 0xy（0XY）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 0xy 的長期和短期價格預測。

現在就查看 0xy 價格預測

0XY 兌換為當地貨幣

0xy（0XY）代幣經濟

了解 0xy（0XY）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 0XY 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 0xy (0XY) 的其他問題

0xy（0XY）今日價格是多少？
0XY 實時價格為 0.02406344 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 0XY 兌 USD 的價格是多少？
目前 0XY 兌 USD 的價格為 $ 0.02406344。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
0xy 的市值是多少？
0XY 的市值為 $ 24.06M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
0XY 的流通供應量是多少？
0XY 的流通供應量為 1000.00M USD
0XY 的歷史最高價（ATH）是多少？
0XY 的歷史最高價是 0.108905 USD
0XY 的歷史最低價（ATL）是多少？
0XY 的歷史最低價是 0.00000131 USD
0XY 的交易量是多少？
0XY 的 24 小時實時交易量為 -- USD
0XY 今年會漲嗎？
0XY 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 0XY 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:22:01 (UTC+8)

0xy（0XY）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,174.97
$115,174.97$115,174.97

+1.30%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,164.60
$4,164.60$4,164.60

+2.19%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.05000
$0.05000$0.05000

+58.17%

Solana 圖標

Solana

SOL

$200.09
$200.09$200.09

+0.26%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.6038
$5.6038$5.6038

-10.20%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,164.60
$4,164.60$4,164.60

+2.19%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,174.97
$115,174.97$115,174.97

+1.30%

Solana 圖標

Solana

SOL

$200.09
$200.09$200.09

+0.26%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6328
$2.6328$2.6328

-0.29%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20316
$0.20316$0.20316

+0.05%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02710
$0.02710$0.02710

+171.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2295
$0.2295$0.2295

+359.00%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005003
$0.000000000000000000005003$0.000000000000000000005003

+566.17%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2295
$0.2295$0.2295

+359.00%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.03942
$0.03942$0.03942

+97.10%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003613
$0.0003613$0.0003613

+81.28%

CELDATA 圖標

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000260
$0.0000000000000000260$0.0000000000000000260

+73.33%