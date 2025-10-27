0xy（0XY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.02382536 $ 0.02382536 $ 0.02382536 24H最低價 $ 0.0257801 $ 0.0257801 $ 0.0257801 24H最高價 24H最低價 $ 0.02382536$ 0.02382536 $ 0.02382536 24H最高價 $ 0.0257801$ 0.0257801 $ 0.0257801 歷史最高 $ 0.108905$ 0.108905 $ 0.108905 最低價 $ 0.00000131$ 0.00000131 $ 0.00000131 漲跌幅（1H） +0.99% 漲跌幅（1D） -5.40% 漲跌幅（7D） -24.16% 漲跌幅（7D） -24.16%

0xy（0XY）目前實時價格為 $0.02406344。過去 24 小時內，0XY 的交易價格在 $ 0.02382536 至 $ 0.0257801 之間波動，市場活躍度顯著。0XY 的歷史最高價為 $ 0.108905，歷史最低價為 $ 0.00000131。

0xy（0XY）市場資訊

