0xScans 圖標

0xScans 價格 (SCAN)

USD

0xScans (SCAN) 實時價格圖表

$0.0040512
$0.0040512$0.0040512
-1.30%(1D)

今天 0xScans (SCAN) 的價格

今天 0xScans (SCAN) 的實時價格爲 0.0040512 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SCAN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
0xScans 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 489.79 USD
- 0xScans 當天價格變化爲 -1.35%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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0xScans (SCAN) 價格表現 USD

今天內，0xScans 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，0xScans 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010266676
在過去60天內，0xScans 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012002243
在過去90天內，0xScans 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00102934075993689

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.35%
30天$ -0.0010266676-25.34%
60天$ -0.0012002243-29.62%
90天$ -0.00102934075993689-20.26%

0xScans (SCAN) 價格分析

0xScans 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00403401
$ 0.00403401$ 0.00403401

$ 0.00419603
$ 0.00419603$ 0.00419603

$ 0.345482
$ 0.345482$ 0.345482

-0.19%

-1.35%

-12.32%

0xScans (SCAN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 489.79
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什麼是0xScans (SCAN)

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0xScans (SCAN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 0xScans (SCAN) 的其他問題

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SCAN 兌換爲當地貨幣

1 SCAN 兌換 AUD
A$0.006562944
1 SCAN 兌換 GBP
0.003281472
1 SCAN 兌換 EUR
0.003929664
1 SCAN 兌換 USD
$0.0040512
1 SCAN 兌換 MYR
RM0.018189888
1 SCAN 兌換 TRY
0.143493504
1 SCAN 兌換 JPY
¥0.638752704
1 SCAN 兌換 RUB
0.411723456
1 SCAN 兌換 INR
0.349172928
1 SCAN 兌換 IDR
Rp66.413104128
1 SCAN 兌換 PHP
0.2390208
1 SCAN 兌換 EGP
￡E.0.204707136
1 SCAN 兌換 BRL
R$0.024793344
1 SCAN 兌換 CAD
C$0.005833728
1 SCAN 兌換 BDT
0.494165376
1 SCAN 兌換 NGN
6.280899456
1 SCAN 兌換 UAH
0.171284736
1 SCAN 兌換 VES
Bs0.2147136
1 SCAN 兌換 PKR
Rs1.128137664
1 SCAN 兌換 KZT
2.13781824
1 SCAN 兌換 THB
฿0.140495616
1 SCAN 兌換 TWD
NT$0.134135232
1 SCAN 兌換 CHF
Fr0.003686592
1 SCAN 兌換 HKD
HK$0.031518336
1 SCAN 兌換 MAD
.د.م0.040674048