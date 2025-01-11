0xMonero 價格 (0XMR)
今天 0xMonero (0XMR) 的實時價格爲 0.02232304 USD。目前其市值爲 $ 41.64K USD。0XMR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
0xMonero 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 52.30 USD
- 0xMonero 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 1.87M USD
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今天內，0xMonero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，0xMonero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001145663。
在過去60天內，0xMonero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001444635。
在過去90天內，0xMonero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.006278887728503836。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.0001145663
|+0.51%
|60天
|$ +0.0001444635
|+0.65%
|90天
|$ -0.006278887728503836
|-21.95%
0xMonero 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
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+14.47%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
0xMR is a mineable privacy token on the Ethereum blockchain
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|1 0XMR 兌換 AUD
A$0.0361633248
|1 0XMR 兌換 GBP
￡0.0180816624
|1 0XMR 兌換 EUR
€0.0216533488
|1 0XMR 兌換 USD
$0.02232304
|1 0XMR 兌換 MYR
RM0.1002304496
|1 0XMR 兌換 TRY
₺0.7906820768
|1 0XMR 兌換 JPY
¥3.5196737168
|1 0XMR 兌換 RUB
₽2.2686905552
|1 0XMR 兌換 INR
₹1.9240228176
|1 0XMR 兌換 IDR
Rp365.9514168576
|1 0XMR 兌換 PHP
₱1.31705936
|1 0XMR 兌換 EGP
￡E.1.1279832112
|1 0XMR 兌換 BRL
R$0.1366170048
|1 0XMR 兌換 CAD
C$0.0321451776
|1 0XMR 兌換 BDT
৳2.7229644192
|1 0XMR 兌換 NGN
₦34.6091947552
|1 0XMR 兌換 UAH
₴0.9438181312
|1 0XMR 兌換 VES
Bs1.18312112
|1 0XMR 兌換 PKR
Rs6.2162969488
|1 0XMR 兌換 KZT
₸11.779868208
|1 0XMR 兌換 THB
฿0.7741630272
|1 0XMR 兌換 TWD
NT$0.7391158544
|1 0XMR 兌換 CHF
Fr0.0203139664
|1 0XMR 兌換 HKD
HK$0.1736732512
|1 0XMR 兌換 MAD
.د.م0.2241233216