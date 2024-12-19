0xGasless 圖標

0xGasless 價格 (0XGAS)

USD

0xGasless (0XGAS) 實時價格圖表

$0.273245
$0.273245$0.273245
-13.40%(1D)

今天 0xGasless (0XGAS) 的價格

今天 0xGasless (0XGAS) 的實時價格爲 0.273245 USD。目前其市值爲 $ 3.01M USD。0XGAS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
0xGasless 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 30.06K USD
- 0xGasless 當天價格變化爲 -13.49%
- 其循環供應量爲 11.00M USD

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0xGasless (0XGAS) 價格表現 USD

今天內，0xGasless 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0426378269189325
在過去30天內，0xGasless 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.9379908181
在過去60天內，0xGasless 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.0883575143
在過去90天內，0xGasless 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.23200148036680667

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0426378269189325-13.49%
30天$ +0.9379908181+343.28%
60天$ +1.0883575143+398.31%
90天$ +0.23200148036680667+562.52%

0xGasless (0XGAS) 價格分析

0xGasless 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.254791
$ 0.254791$ 0.254791

$ 0.315882
$ 0.315882$ 0.315882

$ 0.900078
$ 0.900078$ 0.900078

+0.58%

-13.49%

+158.34%

0xGasless (0XGAS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M

$ 30.06K
$ 30.06K$ 30.06K

11.00M
11.00M 11.00M

什麼是0xGasless (0XGAS)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

0xGasless (0XGAS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 0xGasless (0XGAS) 的其他問題

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0XGAS 兌換爲當地貨幣

1 0XGAS 兌換 AUD
A$0.437192
1 0XGAS 兌換 GBP
0.2131311
1 0XGAS 兌換 EUR
0.25958275
1 0XGAS 兌換 USD
$0.273245
1 0XGAS 兌換 MYR
RM1.2296025
1 0XGAS 兌換 TRY
9.58270215
1 0XGAS 兌換 JPY
¥42.8885352
1 0XGAS 兌換 RUB
28.1770244
1 0XGAS 兌換 INR
23.2422197
1 0XGAS 兌換 IDR
Rp4,479.4255128
1 0XGAS 兌換 PHP
16.11325765
1 0XGAS 兌換 EGP
￡E.13.90543805
1 0XGAS 兌換 BRL
R$1.72417595
1 0XGAS 兌換 CAD
C$0.39074035
1 0XGAS 兌換 BDT
32.6527775
1 0XGAS 兌換 NGN
424.950624
1 0XGAS 兌換 UAH
11.46809265
1 0XGAS 兌換 VES
Bs13.66225
1 0XGAS 兌換 PKR
Rs76.0276888
1 0XGAS 兌換 KZT
142.83335885
1 0XGAS 兌換 THB
฿9.4378823
1 0XGAS 兌換 TWD
NT$8.9132519
1 0XGAS 兌換 CHF
Fr0.24318805
1 0XGAS 兌換 HKD
HK$2.12311365
1 0XGAS 兌換 MAD
.د.م2.7269851