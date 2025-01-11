0xDEFCAFE 圖標

0xDEFCAFE 價格 (CAFE)

USD

0xDEFCAFE (CAFE) 實時價格圖表

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今天 0xDEFCAFE (CAFE) 的價格

今天 0xDEFCAFE (CAFE) 的實時價格爲 0.00302281 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CAFE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
0xDEFCAFE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.04 USD
- 0xDEFCAFE 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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0xDEFCAFE (CAFE) 價格表現 USD

今天內，0xDEFCAFE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，0xDEFCAFE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000557206
在過去60天內，0xDEFCAFE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003232943
在過去90天內，0xDEFCAFE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0000557206-1.84%
60天$ +0.0003232943+10.70%
90天$ 0--

0xDEFCAFE (CAFE) 價格分析

0xDEFCAFE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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0xDEFCAFE (CAFE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是0xDEFCAFE (CAFE)

0XDEFCAFE developing a universal trading solution that consolidates most decentralized exchanges, offering users a simple and convenient interface for token trading. CAFE is the native utility token that is used for revenue share. 0XDEFCAFE tools include: * Fast Trading Terminal - combines features traditional to stock markets (e.g., limit orders, trailing and traditional stop-loss, on-chart trading) with features needed in DeFi (e.g., fast private nodes, gas prediction based on machine learning, MEV-protection, launch buying tools). * Bridge0 - free to use bridge for ERC20 tokens with built-in automatic price balancing features and convenient manual arbitrage. * Wallet vault embedded in Fast Trading Terminal with ability to export wallets. * Staking platform as a revenue sharing mechanism.

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0xDEFCAFE (CAFE) 資源

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大家還在問：關於 0xDEFCAFE (CAFE) 的其他問題

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CAFE 兌換爲當地貨幣

1 CAFE 兌換 AUD
A$0.0048969522
1 CAFE 兌換 GBP
0.0024484761
1 CAFE 兌換 EUR
0.0029321257
1 CAFE 兌換 USD
$0.00302281
1 CAFE 兌換 MYR
RM0.0135724169
1 CAFE 兌換 TRY
0.1070679302
1 CAFE 兌換 JPY
¥0.4766064527
1 CAFE 兌換 RUB
0.3072081803
1 CAFE 兌換 INR
0.2605359939
1 CAFE 兌換 IDR
Rp49.5542543664
1 CAFE 兌換 PHP
0.17834579
1 CAFE 兌換 EGP
￡E.0.1527425893
1 CAFE 兌換 BRL
R$0.0184995972
1 CAFE 兌換 CAD
C$0.0043528464
1 CAFE 兌換 BDT
0.3687223638
1 CAFE 兌換 NGN
4.6865041678
1 CAFE 兌換 UAH
0.1278044068
1 CAFE 兌換 VES
Bs0.16020893
1 CAFE 兌換 PKR
Rs0.8417619007
1 CAFE 兌換 KZT
1.595136837
1 CAFE 兌換 THB
฿0.1048310508
1 CAFE 兌換 TWD
NT$0.1000852391
1 CAFE 兌換 CHF
Fr0.0027507571
1 CAFE 兌換 HKD
HK$0.0235174618
1 CAFE 兌換 MAD
.د.م0.0303490124