0xCoral 今日價格

0xCoral (0XCORAL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.18%。目前 0XCORAL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 0XCORAL。

0xCoral 目前市值在 $ 37,989 排名第 #-，流通供應量為 93.04B 0XCORAL。過去 24 小時內，0XCORAL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，0XCORAL 在過去一小時內波動了 -0.19%，過去7 天內波動了 -4.95%。過去一天，總交易量達到 --。

0xCoral（0XCORAL）市場資訊

市值 $ 37.99K$ 37.99K $ 37.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 37.99K$ 37.99K $ 37.99K 流通量 93.04B 93.04B 93.04B 總供應量 93,040,000,000.00003 93,040,000,000.00003 93,040,000,000.00003

0xCoral 的目前市值為 $ 37.99K, 它過去 24 小時的交易量為 --。0XCORAL 的流通量為 93.04B，總供應量是 93040000000.00003，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.99K。