0x0 今日價格

0x0 (0X0) 今日實時價格為 $ 0.00157461，過去 24 小時內變化了 0.34%。目前 0X0 兌 USD 的匯率為 $ 0.00157461 每 0X0。

0x0 目前市值在 $ 1,402,885 排名第 #-，流通供應量為 891.25M 0X0。過去 24 小時內，0X0 的交易價格在 $ 0.00155959（低點）和 $ 0.00159069（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.500356，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，0X0 在過去一小時內波動了 -0.16%，過去7 天內波動了 -14.62%。過去一天，總交易量達到 $ 45.01。

0x0（0X0）市場資訊

市值 $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M 成交量（24H） $ 45.01$ 45.01 $ 45.01 完全稀釋市值 $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M 流通量 891.25M 891.25M 891.25M 總供應量 891,250,000.0 891,250,000.0 891,250,000.0

0x0 的目前市值為 $ 1.40M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 45.01。0X0 的流通量為 891.25M，總供應量是 891250000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.40M。