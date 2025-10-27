01111010011110000110001001110100（01111010011110000110001001110100）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00189101 $ 0.00189101 $ 0.00189101 24H最低價 $ 0.0025824 $ 0.0025824 $ 0.0025824 24H最高價 24H最低價 $ 0.00189101$ 0.00189101 $ 0.00189101 24H最高價 $ 0.0025824$ 0.0025824 $ 0.0025824 歷史最高 $ 0.01755527$ 0.01755527 $ 0.01755527 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -6.16% 漲跌幅（1D） +1.75% 漲跌幅（7D） -28.49% 漲跌幅（7D） -28.49%

01111010011110000110001001110100（01111010011110000110001001110100）目前實時價格為 $0.00216411。過去 24 小時內，01111010011110000110001001110100 的交易價格在 $ 0.00189101 至 $ 0.0025824 之間波動，市場活躍度顯著。01111010011110000110001001110100 的歷史最高價為 $ 0.01755527，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，01111010011110000110001001110100 在過去 1 小時內的價格變動為 -6.16%，過去 24 小時內變動為 +1.75%，過去 7 天內累計變動為 -28.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

01111010011110000110001001110100（01111010011110000110001001110100）市場資訊

市值 $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

01111010011110000110001001110100 的目前市值為 $ 2.16M, 它過去 24 小時的交易量為 --。01111010011110000110001001110100 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.16M。