我踏马来了 今日價格

我踏马来了 (我踏马来了) 今日實時價格為 NT$ 0.008721，過去 24 小時內變化了 0.36%。目前 我踏马来了 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.008721 每 我踏马来了。

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短期表現方面，我踏马来了 在過去一小時內波動了 -0.17%，過去7 天內波動了 +1.32%。過去一天，總交易量達到 NT$ 78.83K。

我踏马来了（我踏马来了）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 78.83KNT$ 78.83K NT$ 78.83K 完全稀釋市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 流通量 ---- -- 總供應量 ---- -- 所屬公鏈 BSC

我踏马来了 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 78.83K。我踏马来了 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --。